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В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега - РИА Новости, 10.02.2025
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03:31 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pozhary-1998326831.html
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега - РИА Новости, 10.02.2025
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега
В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:31:00+03:00
2025-02-10T03:31:00+03:00
россия
григорий куксин
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет. Люди приезжают, разводят костры. Недавно возникал торфяной пожар, сейчас его потушили. Но это совершенно новое явление, когда люди умудряются зимой утроить торфяной пожар в результате разведенного костра", - сказал Куксин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что малое количество снега в европейской части РФ является предпосылкой для сложного пожароопасного сезона, при этом есть и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе осадки, но их пока нельзя спрогнозировать.
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россия, григорий куксин, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Григорий Куксин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега

Куксин: в России природные пожары возникают зимой из-за малого количества снега

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
"Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет. Люди приезжают, разводят костры. Недавно возникал торфяной пожар, сейчас его потушили. Но это совершенно новое явление, когда люди умудряются зимой утроить торфяной пожар в результате разведенного костра", - сказал Куксин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что малое количество снега в европейской части РФ является предпосылкой для сложного пожароопасного сезона, при этом есть и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе осадки, но их пока нельзя спрогнозировать.
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