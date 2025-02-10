https://ria.ru/20250210/pozhary-1998326831.html
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега - РИА Новости, 10.02.2025
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега
В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:31:00+03:00
2025-02-10T03:31:00+03:00
2025-02-10T03:31:00+03:00
россия
григорий куксин
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_997c58a9fad60cf4ceba4cecf40e3f95.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет. Люди приезжают, разводят костры. Недавно возникал торфяной пожар, сейчас его потушили. Но это совершенно новое явление, когда люди умудряются зимой утроить торфяной пожар в результате разведенного костра", - сказал Куксин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что малое количество снега в европейской части РФ является предпосылкой для сложного пожароопасного сезона, при этом есть и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе осадки, но их пока нельзя спрогнозировать.
https://ria.ru/20250209/pozhary-1998221871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa94d4ac241275300b5f72a101856ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий куксин, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Григорий Куксин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега
Куксин: в России природные пожары возникают зимой из-за малого количества снега