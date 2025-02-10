https://ria.ru/20250210/pozhary-1998326831.html

В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега

В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега - РИА Новости, 10.02.2025

В России природные пожары возникают зимой из-за малого количество снега

В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:31:00+03:00

2025-02-10T03:31:00+03:00

2025-02-10T03:31:00+03:00

россия

григорий куксин

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России этой зимой возникают природные пожары по вине человека, это удивительное явление, связанное с малым количеством снега, сообщил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет. Люди приезжают, разводят костры. Недавно возникал торфяной пожар, сейчас его потушили. Но это совершенно новое явление, когда люди умудряются зимой утроить торфяной пожар в результате разведенного костра", - сказал Куксин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что малое количество снега в европейской части РФ является предпосылкой для сложного пожароопасного сезона, при этом есть и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе осадки, но их пока нельзя спрогнозировать.

https://ria.ru/20250209/pozhary-1998221871.html

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россия, григорий куксин, роман вильфанд, гидрометцентр