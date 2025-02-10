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В ХМАО загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 10.02.2025
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04:43 10.02.2025 (обновлено: 04:52 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pozhar-1998328977.html
В ХМАО загорелся многоквартирный дом
В ХМАО загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 10.02.2025
В ХМАО загорелся многоквартирный дом
Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание локализовано на 700 квадратных метрах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:43:00+03:00
2025-02-10T04:52:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
нягань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание локализовано на 700 квадратных метрах, сообщила пресс-служба ведомства. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском автономном округе. Сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме поступило по адресу: город Нягань, поселок Западный, дом 54. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место установлено, что происходило открытое горение одной из квартир, пожар стремительно распространялся по деревянному зданию коридорного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент пожар локализован на площади 700 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники.
https://ria.ru/20250209/khimki-1998298625.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Нягань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ХМАО загорелся многоквартирный дом

В городе Нягань в ХМАО загорелся многоквартирный дом на площади 700 "квадратов"

© МЧС РФВ городе Нягань (ХМАО) загорелся многоквартирный дом на площади в 700 "квадратов"
В городе Нягань (ХМАО) загорелся многоквартирный дом на площади в 700 квадратов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© МЧС РФ
В городе Нягань (ХМАО) загорелся многоквартирный дом на площади в 700 "квадратов"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание локализовано на 700 квадратных метрах, сообщила пресс-служба ведомства.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском автономном округе. Сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме поступило по адресу: город Нягань, поселок Западный, дом 54. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место установлено, что происходило открытое горение одной из квартир, пожар стремительно распространялся по деревянному зданию коридорного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент пожар локализован на площади 700 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.
К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники.
Пожар в банном комплексе в Химках - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В подмосковных Химках ликвидировали пожар в банном комплексе
Вчера, 20:23
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияНяганьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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