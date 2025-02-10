https://ria.ru/20250210/pozhar-1998328977.html

В ХМАО загорелся многоквартирный дом

В ХМАО загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 10.02.2025

В ХМАО загорелся многоквартирный дом

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание локализовано на 700 квадратных метрах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T04:43:00+03:00

2025-02-10T04:43:00+03:00

2025-02-10T04:52:00+03:00

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

нягань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, возгорание локализовано на 700 квадратных метрах, сообщила пресс-служба ведомства. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском автономном округе. Сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме поступило по адресу: город Нягань, поселок Западный, дом 54. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место установлено, что происходило открытое горение одной из квартир, пожар стремительно распространялся по деревянному зданию коридорного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент пожар локализован на площади 700 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250209/khimki-1998298625.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

нягань

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)