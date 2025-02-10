Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посол Верченко: посольство в Боливии готовит ряд мероприятий к 80-летию Победы
© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
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"Мы планируем провести целый ряд важных мероприятий и различного рода символических акций. Среди основных могу выделить конкурс детского рисунка, посвященный Великой Отечественной войне, с последующим выставлением лучших работ в Центральном музее Ла-Паса. Мы подобрали жюри из профессиональных художников, которые будут определять победителей в четырех номинациях", - сказал дипломат.
Кроме того, в сотрудничестве с мэрией Ла-Паса прорабатывается вопрос открытия к 9 мая "Сада памяти". Планируется высадить порядка 200 деревьев и установить памятный мемориал. Также готовятся праздничные концерты в посольстве и в городе, прорабатывается вопрос организации показа нескольких отечественных военных фильмов.
"И, несомненно, проведем уже традиционный прием в посольстве и акцию "Бессмертный полк", которая вызывает у местных жителей большой интерес", - сказал Верченко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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