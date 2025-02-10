https://ria.ru/20250210/posolstvo-1998455270.html

Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы

Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы

Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:55:00+03:00

2025-02-10T16:55:00+03:00

2025-02-10T17:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ла-пас (департамент)

боливия

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко. "Мы планируем провести целый ряд важных мероприятий и различного рода символических акций. Среди основных могу выделить конкурс детского рисунка, посвященный Великой Отечественной войне, с последующим выставлением лучших работ в Центральном музее Ла-Паса. Мы подобрали жюри из профессиональных художников, которые будут определять победителей в четырех номинациях", - сказал дипломат. Кроме того, в сотрудничестве с мэрией Ла-Паса прорабатывается вопрос открытия к 9 мая "Сада памяти". Планируется высадить порядка 200 деревьев и установить памятный мемориал. Также готовятся праздничные концерты в посольстве и в городе, прорабатывается вопрос организации показа нескольких отечественных военных фильмов. "И, несомненно, проведем уже традиционный прием в посольстве и акцию "Бессмертный полк", которая вызывает у местных жителей большой интерес", - сказал Верченко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

https://ria.ru/20250210/boliviya-1998448347.html

https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html

россия

ла-пас (департамент)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ла-пас (департамент), боливия, 80-летие победы в великой отечественной войне