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Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:55 10.02.2025 (обновлено: 17:51 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/posolstvo-1998455270.html
Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.02.2025
Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:55:00+03:00
2025-02-10T17:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ла-пас (департамент)
боливия
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко. "Мы планируем провести целый ряд важных мероприятий и различного рода символических акций. Среди основных могу выделить конкурс детского рисунка, посвященный Великой Отечественной войне, с последующим выставлением лучших работ в Центральном музее Ла-Паса. Мы подобрали жюри из профессиональных художников, которые будут определять победителей в четырех номинациях", - сказал дипломат. Кроме того, в сотрудничестве с мэрией Ла-Паса прорабатывается вопрос открытия к 9 мая "Сада памяти". Планируется высадить порядка 200 деревьев и установить памятный мемориал. Также готовятся праздничные концерты в посольстве и в городе, прорабатывается вопрос организации показа нескольких отечественных военных фильмов. "И, несомненно, проведем уже традиционный прием в посольстве и акцию "Бессмертный полк", которая вызывает у местных жителей большой интерес", - сказал Верченко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
https://ria.ru/20250210/boliviya-1998448347.html
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
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ла-пас (департамент)
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россия, ла-пас (департамент), боливия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ла-Пас (департамент), Боливия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в Боливии готовит мероприятия к 80-летию Победы

Посол Верченко: посольство в Боливии готовит ряд мероприятий к 80-летию Победы

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Посольство России в Боливии готовит целый ряд мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
«
"Мы планируем провести целый ряд важных мероприятий и различного рода символических акций. Среди основных могу выделить конкурс детского рисунка, посвященный Великой Отечественной войне, с последующим выставлением лучших работ в Центральном музее Ла-Паса. Мы подобрали жюри из профессиональных художников, которые будут определять победителей в четырех номинациях", - сказал дипломат.
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Кроме того, в сотрудничестве с мэрией Ла-Паса прорабатывается вопрос открытия к 9 мая "Сада памяти". Планируется высадить порядка 200 деревьев и установить памятный мемориал. Также готовятся праздничные концерты в посольстве и в городе, прорабатывается вопрос организации показа нескольких отечественных военных фильмов.
"И, несомненно, проведем уже традиционный прием в посольстве и акцию "Бессмертный полк", которая вызывает у местных жителей большой интерес", - сказал Верченко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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