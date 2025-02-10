Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток
Посол Озеров: Молдавия должна понять позицию России о расширении НАТО на Восток
Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому.
Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
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"Попытки расширения (НАТО) на Восток, что называется, без ограничений, безусловно, для России неприемлемо, о чем очень принципиально, жестко и с полной определенностью говорил наш президент в ходе своих выступлений, в том числе выступлений в Министерстве иностранных дел перед руководством министерства 14 июня прошлого года. Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент", - сказал Озеров.
Российский посол заверил, что это не пустые слова. "Это очень серьезные и веские заявления, которые подкреплены реальными действиями России в сфере внешней политики", - подчеркнул он.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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