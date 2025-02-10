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Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток - РИА Новости, 10.02.2025
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14:47 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/posol-1998425647.html
Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток
Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток - РИА Новости, 10.02.2025
Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток
Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:47:00+03:00
2025-02-10T14:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому. Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией. "Попытки расширения (НАТО) на Восток, что называется, без ограничений, безусловно, для России неприемлемо, о чем очень принципиально, жестко и с полной определенностью говорил наш президент в ходе своих выступлений, в том числе выступлений в Министерстве иностранных дел перед руководством министерства 14 июня прошлого года. Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент", - сказал Озеров. Российский посол заверил, что это не пустые слова. "Это очень серьезные и веские заявления, которые подкреплены реальными действиями России в сфере внешней политики", - подчеркнул он. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html
https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996091605.html
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россия, восток, молдавия, олег озеров, майя санду, нато, в мире
Россия, Восток, Молдавия, Олег Озеров, Майя Санду, НАТО, В мире
Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток

Посол Озеров: Молдавия должна понять позицию России о расширении НАТО на Восток

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому.
Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
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"Попытки расширения (НАТО) на Восток, что называется, без ограничений, безусловно, для России неприемлемо, о чем очень принципиально, жестко и с полной определенностью говорил наш президент в ходе своих выступлений, в том числе выступлений в Министерстве иностранных дел перед руководством министерства 14 июня прошлого года. Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент", - сказал Озеров.
Российский посол заверил, что это не пустые слова. "Это очень серьезные и веские заявления, которые подкреплены реальными действиями России в сфере внешней политики", - подчеркнул он.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
29 января, 13:04
 
РоссияВостокМолдавияОлег ОзеровМайя СандуНАТОВ мире
 
 
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