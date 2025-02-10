https://ria.ru/20250210/posol-1998425647.html

Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток

Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток - РИА Новости, 10.02.2025

Посол Озеров заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:47:00+03:00

2025-02-10T14:47:00+03:00

2025-02-10T14:47:00+03:00

россия

восток

молдавия

олег озеров

майя санду

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564552_0:117:2950:1776_1920x0_80_0_0_52b8410dc2eef7409c7b260bda116f92.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил РИА Новости, что для РФ неприемлемо расширение НАТО на Восток, и очень важно, чтобы Кишинев прислушался к этому. Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией. "Попытки расширения (НАТО) на Восток, что называется, без ограничений, безусловно, для России неприемлемо, о чем очень принципиально, жестко и с полной определенностью говорил наш президент в ходе своих выступлений, в том числе выступлений в Министерстве иностранных дел перед руководством министерства 14 июня прошлого года. Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент", - сказал Озеров. Российский посол заверил, что это не пустые слова. "Это очень серьезные и веские заявления, которые подкреплены реальными действиями России в сфере внешней политики", - подчеркнул он. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html

https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996091605.html

россия

восток

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, восток, молдавия, олег озеров, майя санду, нато, в мире