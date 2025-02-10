https://ria.ru/20250210/posobie-1998351874.html

Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости

Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости - РИА Новости, 10.02.2025

Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости

Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в том, что совершил покушение на начальника территориального центра занятости населения по... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:10:00+03:00

2025-02-10T10:10:00+03:00

2025-02-10T10:22:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg

САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в том, что совершил покушение на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району после получения отказа в назначении пособия по безработице, сообщили в региональном управлении СК РФ. Ранее в главке МВД сообщили, что утром 24 сентября 2024 года посетитель госучреждения в городе Ершове в ходе конфликта напал на руководителя учреждения, которого впоследствии доставили в больницу с колото-резаной раной. В министерстве труда и социальной защиты региона пояснили РИА Новости, что пострадал начальник территориального центра занятости населения по Ершовскому району Дмитрий Ширшов. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и задержала 42-летнего местного жителя, который нанес потерпевшему ножевые ранения в живот и плечо. Позднее дело было передано в СК РФ, где его переквалифицировали на более тяжкую статью УК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "б" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности". Следствием установлено, что 24 сентября 2024 года обвиняемый прибыл к зданию центра занятости населения в городе Ершове для постановки на учет как безработного и получения пособия. Получив отказ от сотрудника территориального центра занятости, он нанес не менее пяти ударов ножом по его телу", - рассказали журналистам в пресс-службе СУСК. Прокуратура области сообщила, что, согласно материалам дела, фигурант вступил в словесный конфликт с 62-летним руководителем центра занятости, затем напал на него с ножом, но после этого испугался содеянного и добровольно сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Уточняется, что дело будет направлено для рассмотрения в Ершовский районный суд.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. В ведомстве пояснили, что фигурант не смог довести до конца преступный умысел, поскольку потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. "Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html

https://ria.ru/20250203/peterburg-1996998395.html

https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994644066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)