Рейтинг@Mail.ru
Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.02.2025 (обновлено: 10:22 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/posobie-1998351874.html
Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости
Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости - РИА Новости, 10.02.2025
Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости
Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в том, что совершил покушение на начальника территориального центра занятости населения по... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:10:00+03:00
2025-02-10T10:22:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg
САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в том, что совершил покушение на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району после получения отказа в назначении пособия по безработице, сообщили в региональном управлении СК РФ. Ранее в главке МВД сообщили, что утром 24 сентября 2024 года посетитель госучреждения в городе Ершове в ходе конфликта напал на руководителя учреждения, которого впоследствии доставили в больницу с колото-резаной раной. В министерстве труда и социальной защиты региона пояснили РИА Новости, что пострадал начальник территориального центра занятости населения по Ершовскому району Дмитрий Ширшов. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и задержала 42-летнего местного жителя, который нанес потерпевшему ножевые ранения в живот и плечо. Позднее дело было передано в СК РФ, где его переквалифицировали на более тяжкую статью УК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "б" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности". Следствием установлено, что 24 сентября 2024 года обвиняемый прибыл к зданию центра занятости населения в городе Ершове для постановки на учет как безработного и получения пособия. Получив отказ от сотрудника территориального центра занятости, он нанес не менее пяти ударов ножом по его телу", - рассказали журналистам в пресс-службе СУСК. Прокуратура области сообщила, что, согласно материалам дела, фигурант вступил в словесный конфликт с 62-летним руководителем центра занятости, затем напал на него с ножом, но после этого испугался содеянного и добровольно сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Уточняется, что дело будет направлено для рассмотрения в Ершовский районный суд.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. В ведомстве пояснили, что фигурант не смог довести до конца преступный умысел, поскольку потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь. "Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html
https://ria.ru/20250203/peterburg-1996998395.html
https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994644066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_341:0:2148:1355_1920x0_80_0_0_e3a92921066f34c9f47f654cf3bbcab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости

Житель Саратовской области напал на начальника центра занятости из-за пособия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в том, что совершил покушение на начальника территориального центра занятости населения по Ершовскому району после получения отказа в назначении пособия по безработице, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Ранее в главке МВД сообщили, что утром 24 сентября 2024 года посетитель госучреждения в городе Ершове в ходе конфликта напал на руководителя учреждения, которого впоследствии доставили в больницу с колото-резаной раной. В министерстве труда и социальной защиты региона пояснили РИА Новости, что пострадал начальник территориального центра занятости населения по Ершовскому району Дмитрий Ширшов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Башкирии задержали мужчину, напавшего на женщину из-за отказа знакомиться
1 февраля, 11:52
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и задержала 42-летнего местного жителя, который нанес потерпевшему ножевые ранения в живот и плечо. Позднее дело было передано в СК РФ, где его переквалифицировали на более тяжкую статью УК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "б" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности". Следствием установлено, что 24 сентября 2024 года обвиняемый прибыл к зданию центра занятости населения в городе Ершове для постановки на учет как безработного и получения пособия. Получив отказ от сотрудника территориального центра занятости, он нанес не менее пяти ударов ножом по его телу", - рассказали журналистам в пресс-службе СУСК.
Прокуратура области сообщила, что, согласно материалам дела, фигурант вступил в словесный конфликт с 62-летним руководителем центра занятости, затем напал на него с ножом, но после этого испугался содеянного и добровольно сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Уточняется, что дело будет направлено для рассмотрения в Ершовский районный суд.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера скорой
3 февраля, 11:29
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
В ведомстве пояснили, что фигурант не смог довести до конца преступный умысел, поскольку потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Житель Чувашии получил срок за убийство женщины-почтальона
20 января, 16:21
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала