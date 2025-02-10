https://ria.ru/20250210/polsha-1998500634.html

В Польше назвали идею поставлять в США редкоземельные металлы украинской

В Польше назвали идею поставлять в США редкоземельные металлы украинской - РИА Новости, 10.02.2025

В Польше назвали идею поставлять в США редкоземельные металлы украинской

Поставки в США редкоземельных металлов взамен на финансовую и военную помощь были украинской идеей, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:03:00+03:00

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2025-02-10T21:03:00+03:00

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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Поставки в США редкоземельных металлов взамен на финансовую и военную помощь были украинской идеей, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Это была как раз украинская идея, при этом очень хорошая. Украинцы посчитали, что если в США будет президент более транзакционный, ориентированный на бизнес, то чем обеспечить его поддержку? И придумали", - сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat, отвечая на соответствующий вопрос. Новый президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и ожидают предоставления гарантий по поставкам в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова Трампа, при этом сокрушалось, что львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе. О том, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, писала и Financial Times, указывая и на то, что заявление Трампа якобы совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Источник газеты отмечал, что Украина предложила Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам, в свою очередь заявлял, что США лучше вообще не оказывать помощь Украине и способствовать тем самым завершению конфликта.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, радослав сикорский, дмитрий песков, польша