https://ria.ru/20250210/pobeda-1998360689.html

Постпредство России в ООН запланировало мероприятия к 80-й годовщине Победы

Постпредство России в ООН запланировало мероприятия к 80-й годовщине Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Постпредство России в ООН запланировало мероприятия к 80-й годовщине Победы

Постпредство России в ООН запланировало ряд мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе культурные акции и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:51:00+03:00

2025-02-10T10:51:00+03:00

2025-02-10T10:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

оон

василий небензя

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 10 фев – РИА Новости. Постпредство России в ООН запланировало ряд мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе культурные акции и экспозиции, которые также пройдут и на территории штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."По случаю 80-й годовщины мы запланировали целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Это и культурные, и памятные акции, и экспозиции о событиях времен Великой Отечественной войны, в том числе на территории Всемирной организации", – сказал российский дипломат.При этом одно из запланированных мероприятий постпредство РФ в ООН уже провело - это была фотовыставка в штаб-квартире ООН к 81-летию снятия блокады Ленинграда. На ней, напомнил Небензя, были представлены архивные материалы и документы, свидетельствующие о зверствах нацистов в отношении жителей города на Неве, которые в России классифицируются в качестве геноцида."С учетом пока еще идущего процесса согласования с секретариатом ООН других мероприятий, раскрывать все их детали было бы преждевременно. Но мы обязательно будем информировать о них заранее", – добавил он.

https://ria.ru/20250209/vystavka-1998315955.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оон, василий небензя, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире