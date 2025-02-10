Постпредство России в ООН запланировало мероприятия к 80-й годовщине Победы
Небензя: в штаб-квартире ООН проведут мероприятия к 80-й годовщине Победы
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Постпредство России в ООН запланировало ряд мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе культурные акции и экспозиции, которые также пройдут и на территории штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"По случаю 80-й годовщины мы запланировали целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Это и культурные, и памятные акции, и экспозиции о событиях времен Великой Отечественной войны, в том числе на территории Всемирной организации", – сказал российский дипломат.
При этом одно из запланированных мероприятий постпредство РФ в ООН уже провело - это была фотовыставка в штаб-квартире ООН к 81-летию снятия блокады Ленинграда. На ней, напомнил Небензя, были представлены архивные материалы и документы, свидетельствующие о зверствах нацистов в отношении жителей города на Неве, которые в России классифицируются в качестве геноцида.
"С учетом пока еще идущего процесса согласования с секретариатом ООН других мероприятий, раскрывать все их детали было бы преждевременно. Но мы обязательно будем информировать о них заранее", – добавил он.
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