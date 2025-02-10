https://ria.ru/20250210/pmr-1998413159.html

Комиссия по ЧС в Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье

Комиссия по ЧС в Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье - РИА Новости, 10.02.2025

Комиссия по ЧС в Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG от границ республики в Приднестровье,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:12:00+03:00

2025-02-10T14:12:00+03:00

2025-02-10T14:25:00+03:00

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

дорин речан

молдовагаз

евросоюз

газпром

транзит газа через украину

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG от границ республики в Приднестровье, заявил в понедельник премьер Дорин Речан.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG."Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа от границы Республики Молдова в приднестровский регион на основании контракта, подписанного "Молдовагазом" с с европейским трейдером с предоплатой. Правительство Республики Молдова решило разрешить транзит газа, чтобы избежать гуманитарного кризиса, подчеркивая, что этот газ не финансируется за счет европейских или молдавских средств", - говорится в заявлении премьера, опубликованного в Telegram-канале правительства.По его словам, поставка газа в регион на основе европейской помощи в период с 1 по 10 февраля завершена. Первая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля. Комиссия также решила, что "Молдовагаз" может продать 11 -12 февраля 12 миллионов кубометров газа "Тираспольтрансгазу" и предоставить в долг еще 3 миллиона кубометров, которые должны быть возвращены до 31 марта.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, дорин речан, молдовагаз, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире