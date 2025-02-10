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Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии - РИА Новости, 10.02.2025
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10:31 10.02.2025 (обновлено: 11:19 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html
Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии
Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии - РИА Новости, 10.02.2025
Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии
Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа и получат топливо от Венгрии, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:31:00+03:00
2025-02-10T11:19:00+03:00
тирасполь
венгрия
молдавия
евросоюз
транзит газа через украину
жкх
дорин речан
природный газ
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа и получат топливо от Венгрии, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, которого цитирует Telegram-канал правительства."В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения. Как теперь газ поступит в Приднестровский регион: компания из Венгрии — MET Gas and Energy Marketing AG — поставит газ на границу с Республикой Молдова в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz", — сообщил премьер.По его словам, основное условие ЕС, которое отверг Тирасполь, — это постепенное повышение тарифов для потребителей.Кишинев разрешит этот транзит, если Тирасполь предпримет несколько шагов, "демонстрирующих открытость", подчеркнул Речан. Речь идет об освобождении политических заключенных, сохранении молдавского общественного телевидения в сетке вещания и ликвидации контрольных постов, установленных в 2022 году (11 из 33 еще активны), пояснил молдавский премьер.Ситуация с газом в ПриднестровьеС начала года Молдавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила на прошлой неделе, что Брюссель намерен выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но помощь будет зависеть от соблюдения некоторых условий, включая уважение прав человека.Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, со своей стороны, заявил, что непризнанная республика рассчитывает на то, что венгерская компания станет посредником при закупке газа на европейском рынке, а оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита.
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html
https://ria.ru/20250210/moldavija-1998346352.html
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тирасполь, венгрия, молдавия, евросоюз, транзит газа через украину, жкх, дорин речан, природный газ
Тирасполь, Венгрия, Молдавия, Евросоюз, транзит газа через Украину, ЖКХ, Дорин Речан, Природный газ
Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии

Приднестровье отказалось от гранта ЕС на 60 млн евро и получит газ из Венгрии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа и получат топливо от Венгрии, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, которого цитирует Telegram-канал правительства.
"В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения. Как теперь газ поступит в Приднестровский регион: компания из Венгрии — MET Gas and Energy Marketing AG — поставит газ на границу с Республикой Молдова в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz", — сообщил премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву
6 февраля, 08:00
По его словам, основное условие ЕС, которое отверг Тирасполь, — это постепенное повышение тарифов для потребителей.
Кишинев разрешит этот транзит, если Тирасполь предпримет несколько шагов, "демонстрирующих открытость", подчеркнул Речан. Речь идет об освобождении политических заключенных, сохранении молдавского общественного телевидения в сетке вещания и ликвидации контрольных постов, установленных в 2022 году (11 из 33 еще активны), пояснил молдавский премьер.
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Ситуация с газом в Приднестровье

С начала года Молдавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.
Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.
При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила на прошлой неделе, что Брюссель намерен выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но помощь будет зависеть от соблюдения некоторых условий, включая уважение прав человека.
Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, со своей стороны, заявил, что непризнанная республика рассчитывает на то, что венгерская компания станет посредником при закупке газа на европейском рынке, а оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита.
Запорный кран - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Молдавия импортирует через Румынию российский газ, пишут СМИ
Вчера, 09:52
 
ТираспольВенгрияМолдавияЕвросоюзтранзит газа через УкраинуЖКХДорин РечанПриродный газ
 
 
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