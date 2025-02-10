https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде

Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде - РИА Новости, 10.02.2025

Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде

Среди украинских военнослужащих ходят разговоры об элитной 155-й бригаде и ее финансировании из-за рубежа, но из нее сбегают, так же как и из других... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:46:00+03:00

2025-02-10T08:46:00+03:00

2025-02-10T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

франция

польша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Среди украинских военнослужащих ходят разговоры об элитной 155-й бригаде и ее финансировании из-за рубежа, но из нее сбегают, так же как и из других формирований ВСУ, рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области. "Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали", — сказал Карпенко в видеоролике, опубликованном ведомством. По словам мужчины, его мобилизовали сотрудники военкомата, когда он пошел в магазин. Пленный признался, что слышал разговоры, как других военнослужащих его бригады отправляют во Францию и Польшу для подготовки. Слух о "крутости" 155-й бригады, по словам Карпенко, основан на том, что она якобы "связана с иностранными спонсорами". Пленный также утверждает, что ни разу не выстрелил из имевшегося у него оружия.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, франция, польша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)