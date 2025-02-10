https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде - РИА Новости, 10.02.2025
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Среди украинских военнослужащих ходят разговоры об элитной 155-й бригаде и ее финансировании из-за рубежа, но из нее сбегают, так же как и из других... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:46:00+03:00
2025-02-10T08:46:00+03:00
2025-02-10T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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франция
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Среди украинских военнослужащих ходят разговоры об элитной 155-й бригаде и ее финансировании из-за рубежа, но из нее сбегают, так же как и из других формирований ВСУ, рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области. "Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали", — сказал Карпенко в видеоролике, опубликованном ведомством. По словам мужчины, его мобилизовали сотрудники военкомата, когда он пошел в магазин. Пленный признался, что слышал разговоры, как других военнослужащих его бригады отправляют во Францию и Польшу для подготовки. Слух о "крутости" 155-й бригады, по словам Карпенко, основан на том, что она якобы "связана с иностранными спонсорами". Пленный также утверждает, что ни разу не выстрелил из имевшегося у него оружия.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, франция, польша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Франция, Польша, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Украинский пленный Карпенко: из "самой крутой" 155-й бригады ВСУ тоже сбегают
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Среди украинских военнослужащих ходят разговоры об элитной 155-й бригаде и ее финансировании из-за рубежа, но из нее сбегают, так же как и из других формирований ВСУ, рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области.
"Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали", — сказал Карпенко в видеоролике, опубликованном ведомством.
По словам мужчины, его мобилизовали сотрудники военкомата, когда он пошел в магазин. Пленный признался, что слышал разговоры, как других военнослужащих его бригады отправляют во Францию
и Польшу
для подготовки.
Слух о "крутости" 155-й бригады, по словам Карпенко, основан на том, что она якобы "связана с иностранными спонсорами".
Пленный также утверждает, что ни разу не выстрелил из имевшегося у него оружия.