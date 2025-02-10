https://ria.ru/20250210/peskov-1998380455.html

Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2025

Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметил, что дипломатическая служба России... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:33:00+03:00

2025-02-10T12:33:00+03:00

2025-02-10T12:33:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметил, что дипломатическая служба России имеет много славных страниц в своей истории. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года. "Сегодня день дипломатического работника. Президент уже поздравил всех российских дипломатов. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237037.html

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россия, дмитрий песков, общество