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Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2025
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12:33 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/peskov-1998380455.html
Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2025
Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметил, что дипломатическая служба России... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:33:00+03:00
2025-02-10T12:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметил, что дипломатическая служба России имеет много славных страниц в своей истории. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года. "Сегодня день дипломатического работника. Президент уже поздравил всех российских дипломатов. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Песков: дипломатическая служба РФ имеет много славных страниц в своей истории

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметил, что дипломатическая служба России имеет много славных страниц в своей истории.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
"Сегодня день дипломатического работника. Президент уже поздравил всех российских дипломатов. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем", - сказал Песков журналистам.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МИД рассказали о праздновании Дня дипломатического работника
9 февраля, 10:17
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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