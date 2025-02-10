https://ria.ru/20250210/pensiya-1998460723.html

В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам

В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2025

В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил РИА... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:12:00+03:00

2025-02-10T17:12:00+03:00

2025-02-10T18:05:00+03:00

госдума рф

общество

россия

андрей картаполов

вячеслав володин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Картаполов."Он у нас полностью готов, и мы завтра предлагаем его сразу принять в первом и окончательном чтении", — сказал он.По словам депутата, комитет поддержал инициативу.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект. Согласно документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.В январе Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

https://ria.ru/20250210/pensiya-1998340119.html

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госдума рф, общество, россия, андрей картаполов, вячеслав володин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин