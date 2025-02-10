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В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2025
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17:12 10.02.2025 (обновлено: 18:05 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pensiya-1998460723.html
В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам
В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2025
В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:12:00+03:00
2025-02-10T18:05:00+03:00
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Картаполов."Он у нас полностью готов, и мы завтра предлагаем его сразу принять в первом и окончательном чтении", — сказал он.По словам депутата, комитет поддержал инициативу.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект. Согласно документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.В январе Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
https://ria.ru/20250210/pensiya-1998340119.html
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госдума рф, общество, россия, андрей картаполов, вячеслав володин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
Госдума РФ, Общество, Россия, Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин
В Госдуме поддержали проект об индексации пенсий военным пенсионерам

Комитет Госдумы по обороне поддержал проект об индексации пенсий военным на 9,5%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДевушка пересчитывает деньги
Девушка пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Картаполов.
"Он у нас полностью готов, и мы завтра предлагаем его сразу принять в первом и окончательном чтении", — сказал он.
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По словам депутата, комитет поддержал инициативу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект. Согласно документу, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.
В январе Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
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Госдума РФОбществоРоссияАндрей КартаполовВячеслав ВолодинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Путин
 
 
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