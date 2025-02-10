https://ria.ru/20250210/pensiya-1998340119.html

СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне

СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне

Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию, пишет РБК со ссылкой на исследование "Актуальные... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:01:00+03:00

2025-02-10T09:01:00+03:00

2025-02-10T13:59:00+03:00

общество

марина солодовникова

россия

пенсия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию, пишет РБК со ссылкой на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", проведенное НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве."Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос "Готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?" — говорится в статье.В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, четверть из которых проживают в сельской местности.На получение госпенсии рассчитывают 43 процента опрошенных, а на будущие собственные накопления, в том числе и отложенные в негосударственные пенсионные фонды, — 27 процентов.Кроме того, люди с высшим образованием чаще предпочитают рассчитывать на собственные накопления, подчеркивает РБК.В январе эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала РИА Новости, что в этом году россияне не будут выходить на пенсию по старости, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Однако будут назначаться досрочные пенсии — по инвалидности и гособеспечению.

https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, марина солодовникова, россия, пенсия, экономика