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СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне - РИА Новости, 10.02.2025
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09:01 10.02.2025 (обновлено: 13:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pensiya-1998340119.html
СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне
СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне
Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию, пишет РБК со ссылкой на исследование "Актуальные... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:01:00+03:00
2025-02-10T13:59:00+03:00
общество
марина солодовникова
россия
пенсия
экономика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию, пишет РБК со ссылкой на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", проведенное НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве.&quot;Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос &quot;Готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?&quot; — говорится в статье.В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, четверть из которых проживают в сельской местности.На получение госпенсии рассчитывают 43 процента опрошенных, а на будущие собственные накопления, в том числе и отложенные в негосударственные пенсионные фонды, — 27 процентов.Кроме того, люди с высшим образованием чаще предпочитают рассчитывать на собственные накопления, подчеркивает РБК.В январе эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала РИА Новости, что в этом году россияне не будут выходить на пенсию по старости, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Однако будут назначаться досрочные пенсии — по инвалидности и гособеспечению.
https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html
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общество, марина солодовникова, россия, пенсия, экономика
Общество, Марина Солодовникова, Россия, Пенсия, Экономика
СМИ рассказали, на какую пенсию больше всего рассчитывают россияне

РБК: россияне не готовят финансовую подушку на старость, предпочитая госпенсию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость и рассчитывают на государственную пенсию, пишет РБК со ссылкой на исследование "Актуальные ожидания будущих пенсионеров", проведенное НПФ "Эволюция" совместно с Финансовым университетом при правительстве.
«

"Хотя 99 процентов опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89 процентов ответили отрицательно на вопрос "Готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?" — говорится в статье.

В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, четверть из которых проживают в сельской местности.
На получение госпенсии рассчитывают 43 процента опрошенных, а на будущие собственные накопления, в том числе и отложенные в негосударственные пенсионные фонды, — 27 процентов.
Кроме того, люди с высшим образованием чаще предпочитают рассчитывать на собственные накопления, подчеркивает РБК.
В январе эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала РИА Новости, что в этом году россияне не будут выходить на пенсию по старости, поскольку действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Однако будут назначаться досрочные пенсии — по инвалидности и гособеспечению.
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ОбществоМарина СолодовниковаРоссияПенсияЭкономика
 
 
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