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Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью - РИА Новости, 10.02.2025
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Религия
 
17:15 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/patriarkh-1998461946.html
Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью
Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью - РИА Новости, 10.02.2025
Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископат и духовенство активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:15:00+03:00
2025-02-10T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископат и духовенство активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной интеллигенцией, это, по его словам, является важной пастырской задачей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви русской совершил Божественную литургию и чин освящения храма Божией Матери Отрада и Утешения на Каховке в Москве. "Миссионерство в широком смысле этого слова – это работа с детьми, с молодежью, с нашей ещё не вполне воцерковленной интеллигенцией и вообще с людьми, имеющими влияние на других. Этот то, что является пастырской задачей... Мы должны помнить что в истории Церкви не должно быть времен, которые мы бы назвали передышкой, отдохновением. И это наше время, которое внешне представляется очень благополучным, это не время отдыха и не время расслабления", - сказал патриарх в проповеди после литургии. Патриарх отметил, что епископат, духовенство, монашествующие и православные люди, те, кто являются активом в приходах, создают систему солидарности вокруг духовно-нравственных ценностей, которые утверждает Русская церковь, и которые могут реализовываться, если не только духовенство, но и значительная часть общества будет активно и сознательно участвовать в этом святом деле.
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москва, религия
Религия, Москва, Религия

Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископат и духовенство активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной интеллигенцией, это, по его словам, является важной пастырской задачей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви русской совершил Божественную литургию и чин освящения храма Божией Матери Отрада и Утешения на Каховке в Москве.
"Миссионерство в широком смысле этого слова – это работа с детьми, с молодежью, с нашей ещё не вполне воцерковленной интеллигенцией и вообще с людьми, имеющими влияние на других. Этот то, что является пастырской задачей... Мы должны помнить что в истории Церкви не должно быть времен, которые мы бы назвали передышкой, отдохновением. И это наше время, которое внешне представляется очень благополучным, это не время отдыха и не время расслабления", - сказал патриарх в проповеди после литургии.
Патриарх отметил, что епископат, духовенство, монашествующие и православные люди, те, кто являются активом в приходах, создают систему солидарности вокруг духовно-нравственных ценностей, которые утверждает Русская церковь, и которые могут реализовываться, если не только духовенство, но и значительная часть общества будет активно и сознательно участвовать в этом святом деле.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своей шестнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 1 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством
1 февраля, 17:47
 
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