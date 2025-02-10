https://ria.ru/20250210/patriarkh-1998461946.html

Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью

Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью - РИА Новости, 10.02.2025

Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с молодежью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископат и духовенство активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:15:00+03:00

2025-02-10T17:15:00+03:00

2025-02-10T17:15:00+03:00

религия

москва

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986437089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c6c65898f1346248439e019f229df1d2.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископат и духовенство активизировать миссионерскую работу с детьми, молодежью и еще не воцерковленной интеллигенцией, это, по его словам, является важной пастырской задачей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви русской совершил Божественную литургию и чин освящения храма Божией Матери Отрада и Утешения на Каховке в Москве. "Миссионерство в широком смысле этого слова – это работа с детьми, с молодежью, с нашей ещё не вполне воцерковленной интеллигенцией и вообще с людьми, имеющими влияние на других. Этот то, что является пастырской задачей... Мы должны помнить что в истории Церкви не должно быть времен, которые мы бы назвали передышкой, отдохновением. И это наше время, которое внешне представляется очень благополучным, это не время отдыха и не время расслабления", - сказал патриарх в проповеди после литургии. Патриарх отметил, что епископат, духовенство, монашествующие и православные люди, те, кто являются активом в приходах, создают систему солидарности вокруг духовно-нравственных ценностей, которые утверждает Русская церковь, и которые могут реализовываться, если не только духовенство, но и значительная часть общества будет активно и сознательно участвовать в этом святом деле.

https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, религия