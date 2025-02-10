https://ria.ru/20250210/pashinjane-1998342075.html

Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом

Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом - РИА Новости, 10.02.2025

Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник во Францию, где запланирована его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:15:00+03:00

2025-02-10T09:15:00+03:00

2025-02-10T09:15:00+03:00

в мире

франция

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никол пашинян

эммануэль макрон

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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник во Францию, где запланирована его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба армянского правительств. "Пашинян 10-11 февраля отбыл с рабочим визитом во Францию. Премьер-министр примет участие в саммите по искусственному интеллекту. Запланирована встреча премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html

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Варвара Скокшина

в мире, франция, армения, никол пашинян, эммануэль макрон