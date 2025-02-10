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Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом - РИА Новости, 10.02.2025
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09:15 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pashinjane-1998342075.html
Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом
Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом - РИА Новости, 10.02.2025
Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник во Францию, где запланирована его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:15:00+03:00
2025-02-10T09:15:00+03:00
в мире
франция
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник во Францию, где запланирована его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба армянского правительств. "Пашинян 10-11 февраля отбыл с рабочим визитом во Францию. Премьер-министр примет участие в саммите по искусственному интеллекту. Запланирована встреча премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.
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в мире, франция, армения, никол пашинян, эммануэль макрон
В мире, Франция, Армения, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон
Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом

Премьер Армении Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник во Францию, где запланирована его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба армянского правительств.
"Пашинян 10-11 февраля отбыл с рабочим визитом во Францию.
Премьер-министр примет участие в саммите по искусственному интеллекту. Запланирована встреча премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
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В миреФранцияАрменияНикол ПашинянЭммануэль Макрон
 
 
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