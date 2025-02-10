https://ria.ru/20250210/ozerov-1998394196.html

Олег Озеров: Москва надеется на нормализацию отношений с Кишиневом

Олег Озеров: Москва надеется на нормализацию отношений с Кишиневом - РИА Новости, 10.02.2025

Олег Озеров: Москва надеется на нормализацию отношений с Кишиневом

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:00:00+03:00

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2025-02-10T15:00:00+03:00

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Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Кремль заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. О том, что из-за политики молдавских властей посольство России в Кишиневе работает в усеченном составе, перспективе приднестровского урегулирования и вывода российских миротворцев, о предстоящих в этом году парламентских выборах в республике и многом другом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Молдавии Олег Озеров.– Олег Борисович, наше интервью проходит в преддверии профессионального праздника дипломатов – 10 февраля в России традиционно отмечается День дипломатического работника. Что для вас значит этот праздник?– Для нас наш профессиональный праздник действительно важен, и его корень уходит еще в XVI век, когда в 1549 году был впервые упомянут Посольский приказ. Хотя понятно, что дипломатическая служба появляется практически сразу, как появляется государство (так в любой стране устроено, наша – не исключение), однако, что касается конкретно дня 10 февраля, то он празднуется не так давно – с конца 90-х годов, когда он был установлен решением президента Российской Федерации, тогда – Бориса Николаевича Ельцина. Я помню, как его убеждали это сделать. Тогда вопрос упирался в то, какие будут дополнительные траты для бюджета. Хотя, наверное, тогда это было нормально, потому что было тяжелое в экономическом плане время, и руководство интересовалось, а не повлечет ли это дополнительных затрат.Однако все эти трудности были преодолены, и этот праздник был зафиксирован в календаре, но не только как обычная дата, а как очень знаковый день для тех, кто занимается внешнеполитическими вопросами.– Перейдем к дипломатическим будням и к реалиям российско-молдавских отношений и начнем с энергетического кризиса, который обрушился на Молдавию в последнее время. Кишинев винит в энергокризисе Москву, утверждая, что это "очередная попытка РФ дестабилизировать ситуацию в республике". Как вы можете ответить на подобные обвинения?– Этот ветер обвинений дует, естественно, не сам по себе и не столько из Кишинева, сколько из Брюсселя. Потому что Брюссель и Вашингтон все последние годы взяли за основу отношений с Россией бесконечный ряд обвинений в том, что во всех бедах и мира, и Европы, и всех стран, которые окружают Россию, виновата Москва, что за всем стоит ее рука, причем применялись такие приемы, как "highly likely", бездоказательные обвинения. Последний пример, когда начали говорить о том, что за обрывами подводных кабелей стоит Россия. Потом сами же признали, что это не так.Поэтому нам к этому не привыкать. Это давняя традиция Запада, который никак не избавится от комплекса мнимого превосходства и попыток говорить свысока и менторским тоном с другими странами, включая Россию, пытаясь их воспитывать, ставить на место, указывать их положение. Мне кажется, что эта политика абсолютно бесперспективна, потому что она никакого конструктива в себе не несет. В Москве она уже давно воспринимается на уровне фонового шума, и я думаю, что скоро настанет время, когда мы снова перейдем к конструктивному диалогу. Во всяком случае, жизнь этого требует.– Найдено пока временное решение по поставкам газа в Приднестровье, однако ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Тирасполю в условиях кризиса только после вывода российских миротворцев. Насколько выполнимым является подобное требование? Если теоретически представить, что Тирасполь согласился бы на подобные условия, какие риски несет вывод миротворцев с приднестровской территории?– Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо, наверное, вернуться к событиям начала 90-х годов и вспомнить, кто остановил тогда кровавый конфликт в Приднестровье. Его остановила именно Москва. Именно Москва, благодаря вводу своих миротворцев, обеспечила 30 лет мира.Посмотрите, ведь это один из самых успешных опытов миротворчества на постсоветском пространстве. Благодаря присутствию российских миротворцев и других миротворцев, была обеспечена, пусть хрупкая, но стабильность Приднестровья. Конечно, Россия всегда исходила из того, что процесс урегулирования конфликта в Приднестровье должен завершиться выводом всех иностранных войск. Однако это должно быть результатом длительного политического процесса, который, если и был остановлен, то не по нашей вине.Россия всегда выполняла свои обязательства, но на каком-то этапе западные страны, а потом Украина, потом и сама Молдавия прекратили свои усилия на этом направлении, и процесс в рамках формата "5+2", единственный легитимный международный формат, который обеспечивает политический процесс, был заморожен.Единственное, что у нас сейчас остается, это Объединенная контрольная комиссия, которая работает. Как мы считаем, она является достаточно эффективным инструментом. Не без проблем, но она все же регулярно собирается, решает проблемы. И мы рассчитываем, что может быть через какую-то модификацию форматов, через усиление эффективности работы этой комиссии удастся выйти на более широкий процесс политического регулирования.– Вы упомянули о зарекомендовавшем себя формате переговоров "5+2", в котором Кишинев и Тирасполь участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, а Евросоюз и США – как наблюдатели. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что нужно переформатировать переговорный процесс по приднестровскому конфликту, поскольку прежние форматы уже устарели. Согласны ли вы с этой позицией? Какую роль должна играть Россия в переговорах?– На данный момент мы не видим оснований для пересмотра формата. Обсуждать эти вопросы можно, опять же в рамках этого же формата. Потому что участвуют и ОБСЕ, и другие участники, которые пока как бы скрылись из глаз – в том числе Соединенные Штаты Америки. Но мне кажется, что исторический опыт урегулирования самых различных конфликтов говорит сам за себя. Возьмите арабо-израильский конфликт, который мне близок, которым я занимался, там есть форматы, которые были рождены, скажем, Мадридским мирным процессом, как, например, "квартет" международных посредников, и он существует до сих пор. Именно в тяжелые моменты, когда очень сложно перезапустить политическое урегулирование, мне кажется, не время рушить форматы, а время, наоборот, их оживлять.Естественно, это требует политической воли сторон, диалога, и вот через этот диалог можно вырабатывать оптимальные формы возобновления процесса приднестровского урегулирования.– Во второй половине года в Молдавии пройдут парламентские выборы. Ряд экспертов высказывает мнение, что после этого расклад сил в стране может измениться, в том числе и путем прихода к власти оппозиции. Не секрет, что в последние годы отношения между Молдавией и Россией явно ухудшились. Учитывая это, как вы оцениваете вероятность того, что после парламентских выборов молдавско-российские отношения изменятся к лучшему?– Вы правы в том, что действительно отношения между Россией и Молдавией сейчас находятся, пожалуй, на одной из низших точек за всю их историю, а может быть и на самой низшей точке. Мы рассчитываем, конечно, на то, что эта ситуация изменится, возможно она изменится и в результате парламентских выборов.Давайте вспомним президентские выборы. В их ходе наибольшее число голосов внутри страны набрал какой кандидат? Именно тот, который выступал за сбалансированное развитие отношений и с европейскими странами, и с Россией. Это трезвый взгляд, основанный на здравом смысле, основанный на истории наших отношений и возможностях, которые существуют. Поэтому мы смотрим на предстоящие парламентские выборы, конечно же, через призму перспектив нормализации российско-молдавских связей.Мы никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться в этот процесс. Это дело самого молдавского народа, это дело самих молдавских избирателей, которые, как мне представляется, достаточно трезво оценивают ту точку, в которой мы находимся в наших отношениях, и в общем-то, как нам видится, многие из них хотели бы улучшения этих отношений, их нормализации. По разным причинам. И в силу того, что огромная молдавская диаспора находится в Российской Федерации, и есть исторические связи. У многих людей живут родственники в России, у очень многих людей в России живут родственники в Молдавии.Ко мне часто обращаются с личными просьбами помочь в решении тех или иных проблем. Сейчас, естественно, это затруднено, в том числе в силу того, что посольство было по инициативе молдавской стороны квотировано, то есть сокращено до очень-очень низкого уровня, который едва-едва позволяет обеспечивать его работоспособность по самой нижней планке.Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе, настанет день, придется решать.– В последние годы избирательные процессы в Молдавии проходят под лозунгом борьбы с вмешательством РФ. Руководители полиции и других следственных ведомств заранее заявили, что готовятся к попыткам иностранного вмешательства в проведение парламентских выборов. Чем можно объяснить подобные подозрения в адрес Москвы?– Я вам уже сказал, откуда ветер дует. Это общая установка европейских чиновников, или, как мы его называем, коллективного Запада. Не разговаривать с Россией, не вести с ней диалог, диктовать ей нечто и обвинять во всех грехах. Я думаю, что эта политика уже сейчас зашла в тупик, и она никакого результата не дала западным державам, а главное, что она абсолютно безосновательна.Приведу недавний пример. Когда в соседней Румынии много было поднято шума из-за тех рейтингов и того количества голосов, которые получил Кэлин Джеорджеску (независимый кандидат, лидировавший в первом туре выборов президента, итоги которых КС Румынии аннулировал, – ред.). Потом говорилось, что якобы Россия вмешалась, потом выяснилось, что Россия никоим образом не вмешивалась, что это были чисто внутренние процессы.Но в целом, если говорить об этих обвинениях в адрес России, то, конечно, это такая очень удобная позиция – любые внутренние проблемы списать на внешнего условного врага, оппонента, как угодно называйте, самим назначить себе кого-то врагом, хотя Россия не является врагом ни Молдавии, ни европейских стран, никогда на себя эти функции не брала и, наоборот, всегда выступала за конструктивное развитие отношений.Есть во французском языке такое выражение, как bouc émissaire: когда кого-то назначают ответственным за все. По-русски это называется козел отпущения, и любая проблема перекладывается на эту сторону и тем самым снимается ответственность с тех, кто реально руководит политическими процессами, за их последствия. А какие последствия, мы все хорошо знаем.– Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в июле прошлого года сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с российскими банками, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. Однако, как вы уже отметили, в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора, а на территории Молдавии, в особенности в Приднестровье, много российских граждан. Как видит Россия решение этого вопроса, и каким образом в таких условиях посольству удается оказывать поддержку российским соотечественникам в Молдавии?– Начну, может быть, с конца вопроса: как удается. Я считаю, это удается за счет самоотверженного героического труда наших сотрудников. Что здесь (в Кишиневе – ред.), что в Приднестровье с огромной нагрузкой и с перегрузкой работают все наши сотрудники. Но помогает, конечно, неформальное отношение к делу, понимание того, что у людей есть жизненные проблемы: кому-то нужно срочно поехать лечиться в Россию, потому что больше нигде не удается оказать помощь, кому-то нужно срочно увидеться с родственниками, кому-то бывает нужно их похоронить, у кого-то родились дети и, езусловно, это требует очень быстрого отклика.Мы просим прощения у всех, кому мы не смогли вовремя оказать помощь. Такие тоже есть. Мы знаем, есть жалобы, но, действительно, это где-то невозможность оказать консульскую помощь. Она зачастую связана и главным образом связана с тем, что мы вынуждены работать в тех условиях, которые нам предложили молдавские власти, и очень малыми силами решать эти проблемы.Какой видится выход? Конечно же, он видится в том, чтобы вернуться в то, что называется в дипломатии статус quo ante (положение дел, существовавшее ранее – ред.), восстановить нормальную деятельность диппредставительства. Мы никогда никаких ограничений не вводили на деятельность молдавского посольства в Москве, поэтому считаем, что должны быть сняты ограничения на количественный состав как дипломатического, так и административно-технического состава российского посольства в Молдавии.Мне представляется, что если идти по пути нормализации отношений, то среди первых шагов – это восстановление состава посольства, каким он был до этих событий, до 2023 года, это восстановление прямых рейсов, это прекращение выборочных задержаний в аэропорту. Вот прилетают люди, их задерживают, держат в аэропорту, потом все равно отпускают, но, естественно, это создает и нервозное состояние у пассажиров, а кого-то просто отсылают обратно без объяснения причин.Конечно же, можно и массу других действий предпринять, которые позволили бы нормализовать торгово-экономические отношения между нашими странами. Потому что известно, что рынки России достаточно емкие, и главное, что там продукция востребована. Особенно это мне кажется важным для самой Молдавии сейчас, когда у нее идет резкий спад производства сельскохозяйственной продукции. Причем это констатирует не только наша статистика, но и молдавская. Исследования, которые готовятся здесь местными экспертами, говорят о том, что наблюдается достаточно серьезный спад сельскохозяйственного производства. И, конечно, восстановление нормальных торгово-экономических отношений – это не просто какой-то шаг навстречу Москве. Это просто возможность развития экономики России и Молдавии. Это двусторонний процесс.– Молдавия проводит последовательную политику отделения от СНГ, ряд соглашений в республике уже был денонсирован. Более того, с 2022 года республика игнорирует не только заседания СНГ, но и ЕАЭС, где является наблюдателем. Оппозиция призывает власти вести взвешенную экономическую политику, однако руководство страны выразило четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Вы сказали, что это уже повлияло на сельское хозяйство республики, а как, по вашему мнению, такое решение может отразиться на Молдавии в будущем?– Если брать экономическую науку со времен Адама Смита, то он говорил, что именно торговля движет развитием экономики. И когда эту торговлю усекают с какой-то стороны искусственным образом, то это никак не служит развитию ни торговли, ни производства.Да, конечно, можно говорить, и совершенно справедливо, что есть огромный емкий рынок Евросоюза. Однако Евросоюз сам производит в огромных количествах именно ту номенклатуру товаров, которые производят в Молдавии. Это фрукты, овощи, орехи, масло – все, что угодно.Любой продукт, который вы упомянете, производится в Молдавии и равным образом и в Евросоюзе. Конкуренция очень высокая, стандарты очень жесткие, зарегулированность рынка, о чем недавно Трамп говорил в Давосе, в чем проблема Евросоюза. Это не наши слова, это слова американского президента, который, видимо, тоже сталкивается с теми же тарифными барьерами, с зарегулированностью рынка, с бюрократией брюссельской – теперь уже она всемирно известна тем, что огромное количество барьеров. Там столько параметров, по которым проверяют вашу продукцию, что вы с трудом продеретесь через эти дебри, чтобы попасть на рынки Евросоюза, который и без того забит фруктовой и плодоовощной продукцией.Я уж про вино вообще не говорю. Я не думаю, что ключевые производители вина, как те же Франция, Германия, Италия, Испания заинтересованы в том, чтобы молдавские вина появились на прилавках европейских магазинов.Поэтому зачем самих себя ограничивать, когда можно поставлять эту продукцию в те регионы, где эту продукцию любят, знают. Пока еще любят и знают. Но это окошко тоже временное. Россия очень быстро наращивает производство плодоовощной продукции, производство собственных вин, и через два-три года это окошко возможности закроется, и попасть на российский рынок будет очень сложно. С этим сталкиваются другие страны, которые пытаются реализовывать свою продукцию. Но, тем не менее, эта возможность еще имеется, и, как мне представляется, она должна быть использована в интересах двух наших стран.– Ряд молдавских политиков выражают опасения из-за милитаризации Молдавии и слишком активного сближения с НАТО. На ваш взгляд, какова вероятность, что Молдавия в будущем откажется от нейтрального статуса?– Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии.И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток. И одна из причин той конкретной ситуации, которая имеет место на Украине, – это именно попытки расширения на Восток, дальше-дальше, без ограничений.Что, безусловно, для России неприемлемо, о чем очень принципиально, жестко и с полной определенностью говорил наш президент Владимир Путин в ходе своих выступлений, в том числе выступлений в министерстве иностранных дел перед руководством министерства 14 июня прошлого года.Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент. Поверьте, это не пустые слова. Это очень серьезные и веские заявления, которые подкреплены реальными действиями России в сфере внешней политики.– Молдавская православная церковь, не желая разрывать связи с Москвой, обращает внимание на давление и преследование со стороны властей. Бессарабская румынская православная церковь откровенно переманивает священнослужителей. Как вы относитесь к подобной ситуации?– Во-первых, одна из базовых проблем сегодня в отношениях России не только с Республикой Молдовой, но и со многими другими европейскими странами – в их отказе считаться с историей. Такой базовый есть принцип Европейского Союза, и они об этом гордо говорят, что настоящая история началась с 1991 года, когда были побеждены все тоталитаризмы, коммунизм, нацизм, и наступила эра процветания и демократии, которую емко выразил (глава дипломатии ЕС Жозеп – ред.) Боррель, что у нас тут цветущий сад, а вокруг джунгли, что, конечно, вызвало очень много вопросов к адекватности такого подхода.Мне кажется, что одна из причин тех проблем, которые возникают, – когда отказываются многие страны от признания непрерывности исторического процесса. Это базовая философская вещь, к которой, видимо, еще предстоит прийти многим европейским странам, или, точнее, вернуться к этому нормальному, естественному ходу вещей, понять, что ничего с нуля не начинается.Я могу напомнить, что в 1917 году большевики, когда пришли, тоже "шашками махали" и говорили, что история с них началась, все с них началось. Был такой период, он был связан во многом с влиянием троцкистских идей. И такое ощущение, что, дух Троцкого витает над Европой, и там тоже бредят его идеями перманентной демократической революции, идеями о том, что история с них началась, а до них ничего не было.Это не первый грех европейской демократии. Это было еще во времена первой французской революции 1789 года. Та же идея – что все началось с нас, отменяем все: историю, религию, все по-новому, календарь вводим новый. Все это уже было в истории, ничего нового в этом смысле европейские лидеры не придумают, они повторяют зады радикальных революционных движений XVIII, XIX и XX века.Они в этом не оригинальны, но если они хотя бы немного оглянулись назад, то увидели бы, что все эти идеи практически в очень короткий исторический срок терпели крах, и происходил возврат и к идеям непрерывности истории и к тому, что если ты не возвращаешься к своим корням, то корни тебя вернут к себе. Я думаю, что этот момент достаточно близок в историческом плане.И это, естественно, вопрос, который вы затронули, религиозных свобод и исторической непрерывности, потому что исторически молдавская церковь связана с российской, это каноническая территория Московского патриархата и я, честно говоря, не вижу особых причин и оснований для того, чтобы раскалывать церковь.Мы видим рядом пример, на Украине раскололи церковь, многие храмы превратили в буквальном смысле в храмы сатаны, там какие-то беснования идут. Если брать Республику Молдова, я думаю, что все-таки здесь народ как-то иначе смотрит на религию, здесь религиозная традиция глубоко укоренена. И я не думаю, что очень многие люди хотели бы видеть продолжение раскола.А в целом, мне представляется, что исторические, духовные связи достаточно глубоки, и когда я прихожу (а я хожу в храм регулярно), вижу иконы Серафима Соровского, Сергея Радонежского, которые тоже защищают и освещают эту землю, что в этом плохого, что русские святые защищают молдавскую землю? Пусть мне кто-то ответит на этот вопрос.Мне кажется, наоборот, это хорошо. История наших отношений и в политической, и в духовной сферах, подтверждает глубокие духовные связи между нами со времен Штефана чел Маре. И мне кажется, что эта традиция должна развиваться в позитивном ключе.– В этом году будет отмечаться 80-я годовщина Великой Победы. Власти Молдавии в последние годы игнорируют памятные события. На прошлой неделе, в частности, правящее большинство в парламенте отклонило запрос оппозиционного блока "Победа" о включении в повестку заседания законопроекта о проведении мероприятий по случаю юбилея. Планирует ли посольство организовать праздничные мероприятия в республике?– Безусловно. Во-первых, в Молдавии большое число общественных движений, общественных организаций, политических партий планируют широко отметить 80-летие Победы. И здесь, я думаю, что в правящей партии, наверное, многие члены парламента, правительства, могли бы обратиться к собственной истории, к истории своих семей, своих отцов и дедов, которые освобождали эту землю от нацистской нечисти.Здесь, конечно, не может быть каких-то серых тонов – 70 на 30, 90 на 10. Безусловно, то, что произошло, произошло. В 1944 году здесь было освобождение от оккупации, от убийц, насильников, от тех, кто убивал здесь еврейское население. Об этом вопиют могилы. Как можно это замалчивать?! Это невозможно замолчать.Эти люди погибли здесь от рук нацистских приспешников или прямых исполнителей нацистских приказов. И оставили они после себя горы трупов, разрушений. И как можно ставить на одну доску освободителей и тех, кто убивал здесь людей, причем массово, десятками тысяч?! И, безусловно, вот эти жертвы, которые были принесены на алтарь Победы, они не должны быть забыты, и, естественно, наше посольство будет принимать самое активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.Будем помогать восстанавливать памятники. Все праздничные мероприятия, которые будут организованы, мы на них будем приглашены, и будем в них участвовать. Это наш долг, это долг памяти, патриотический долг, и это, если хотите, восстановление исторической справедливости, когда пытались переиграть великую Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, обвинив Советский Союз в тех преступлениях, которые он не совершал, и пытаясь как минимум преуменьшить масштаб злодеяний, совершенных нацистами и осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, решения которого не имеют срока давности.А те, кто забыл об этом, пусть перелистают эти решения. Это был международный трибунал. В нем участвовали не только представители Советского Союза, но и Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции. Это был суд не просто победителей над побежденными, а суд гуманизма над бесчеловечностью. И это забывать нельзя, и мы этого не позволим.Как сказал наш президент "бал вампиров заканчивается", и попытка поменять местами добро и зло не пройдет, и во многом потому, что сами люди, сами народы, которые испытали на себе все "прелести" фашистской, нацистской оккупации, не дадут это забыть. Это уже генетически есть в нашей наследственности. И мы никому не дадим это забыть.Речь идет даже не о политической позиции, а о человеческой позиции – кто кого убивал, и кто кого освобождал. Мне кажется, сегодня этот вопрос должен быть перенесен на уровень человеческой памяти и человеческой совести, а потом уже обращен в политику, потому что те злодеяния и зверства, которые творились в режиме Антонеску, так же как и злодеяния Гитлера, они не подлежат отмене. И их оценка не подлежит отмене и пересмотру с ходом времени.

https://ria.ru/20250204/moldavija-1997313390.html

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https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997853801.html

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в мире, россия, молдавия, олег озеров, международные отношения, интервью