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Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта
Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта - РИА Новости, 10.02.2025
Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта
C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:29:00+03:00
2025-02-10T09:29:00+03:00
2025-02-10T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, рассказал РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский."С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год", — сказал он.По словам депутата, это делается для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. Раньше, когда платеж разбивали на весь год, у многих собственников возникали вопросы, за что они платят летом. Теперь же, когда платежи будут начислять только во время отопительного сезона, каждый житель сможет проконтролировать, соответствуют они показаниям приборов учета.Впрочем, признал Якубовский, у этой системы есть и минусы: в холодное время года счета будут значительно выше, чем при равномерных ежемесячных платежах.В тех регионах, которые уже перешли на равномерные платежи, эта форма сохранится, хотя в дальнейшем правительство ограничит возможность внесения изменений, добавил депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, александр якубовский, россия, госдума рф
Общество, ЖКХ, Александр Якубовский, Россия, Госдума РФ
Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта
Депутат Госдумы Якубовский: с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, рассказал РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«
"С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год", — сказал он.
По словам депутата, это делается для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. Раньше, когда платеж разбивали на весь год, у многих собственников возникали вопросы, за что они платят летом. Теперь же, когда платежи будут начислять только во время отопительного сезона, каждый житель сможет проконтролировать, соответствуют они показаниям приборов учета.
Впрочем, признал Якубовский, у этой системы есть и минусы: в холодное время года счета будут значительно выше, чем при равномерных ежемесячных платежах.
В тех регионах, которые уже перешли на равномерные платежи, эта форма сохранится, хотя в дальнейшем правительство ограничит возможность внесения изменений, добавил депутат.