https://ria.ru/20250210/otoplenie-1998342984.html

Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта - РИА Новости, 10.02.2025

Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:29:00+03:00

2025-02-10T09:29:00+03:00

2025-02-10T11:40:00+03:00

общество

жкх

александр якубовский

россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. C 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон, рассказал РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский."С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год", — сказал он.По словам депутата, это делается для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. Раньше, когда платеж разбивали на весь год, у многих собственников возникали вопросы, за что они платят летом. Теперь же, когда платежи будут начислять только во время отопительного сезона, каждый житель сможет проконтролировать, соответствуют они показаниям приборов учета.Впрочем, признал Якубовский, у этой системы есть и минусы: в холодное время года счета будут значительно выше, чем при равномерных ежемесячных платежах.В тех регионах, которые уже перешли на равномерные платежи, эта форма сохранится, хотя в дальнейшем правительство ограничит возможность внесения изменений, добавил депутат.

https://ria.ru/20250123/lgoty-1729542270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, жкх, александр якубовский, россия, госдума рф