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В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану - РИА Новости, 10.02.2025
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13:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/otnoshenie-1998403266.html
В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану
В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану - РИА Новости, 10.02.2025
В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:51:00+03:00
2025-02-10T13:51:00+03:00
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 10 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. "Навещал накануне нашего уважаемого фронтовика, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Будкина… Услышал абсолютно возмутившую меня историю о действиях сотрудников скорой помощи в декабре прошлого года. Со слов родных фронтовика, ночью, когда он упал, и дочь не могла его поднять, она вызвала карету скорой помощи. Приехавшие сотрудники, со слов дочери, отказались изначально поднимать фронтовика, вели себя, с ее слов, без какого-либо должного отношения не просто к возрасту, но и к заслугам этого человека, не только участника Великой Отечественной войны, он был профессором, работал более полувека в нашем аграрном университете", - сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства в понедельник. По словам врио губернатора, семья фронтовика обращалась к высокопоставленному сотруднику станции скорой помощи, однако никаких слов поддержки в ответ не было. "Я прошу провести служебную проверку по данному факту, выяснить, какая бригада выезжала к Евгению Ивановичу, дальше… предложения о том, как эти люди понесут наказание, потому что подобного рода вещи у меня лично в голове не укладываются. Очевидно, что это еще один пример необходимости внимания к нашим фронтовикам и вообще к людям старшего возраста, изменить, ну, а чтобы никому не было повадно, за подобные случаи надо нести ответственность", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что будет ждать результатов проверки от врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.
https://ria.ru/20250207/voditel-1998061534.html
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
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курская область, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану

Хинштейн поручил проверить жалобу на плохое отношение медиков скорой к ветерану

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 10 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны.
"Навещал накануне нашего уважаемого фронтовика, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Будкина… Услышал абсолютно возмутившую меня историю о действиях сотрудников скорой помощи в декабре прошлого года. Со слов родных фронтовика, ночью, когда он упал, и дочь не могла его поднять, она вызвала карету скорой помощи. Приехавшие сотрудники, со слов дочери, отказались изначально поднимать фронтовика, вели себя, с ее слов, без какого-либо должного отношения не просто к возрасту, но и к заслугам этого человека, не только участника Великой Отечественной войны, он был профессором, работал более полувека в нашем аграрном университете", - сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства в понедельник.
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По словам врио губернатора, семья фронтовика обращалась к высокопоставленному сотруднику станции скорой помощи, однако никаких слов поддержки в ответ не было.
"Я прошу провести служебную проверку по данному факту, выяснить, какая бригада выезжала к Евгению Ивановичу, дальше… предложения о том, как эти люди понесут наказание, потому что подобного рода вещи у меня лично в голове не укладываются. Очевидно, что это еще один пример необходимости внимания к нашим фронтовикам и вообще к людям старшего возраста, изменить, ну, а чтобы никому не было повадно, за подобные случаи надо нести ответственность", - добавил Хинштейн.
Он уточнил, что будет ждать результатов проверки от врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.
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