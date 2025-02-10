https://ria.ru/20250210/otnoshenie-1998403266.html

В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану

В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану - РИА Новости, 10.02.2025

В Курской области проверят жалобу на плохое отношение медиков к ветерану

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:51:00+03:00

2025-02-10T13:51:00+03:00

2025-02-10T13:51:00+03:00

курская область

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 10 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. "Навещал накануне нашего уважаемого фронтовика, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Будкина… Услышал абсолютно возмутившую меня историю о действиях сотрудников скорой помощи в декабре прошлого года. Со слов родных фронтовика, ночью, когда он упал, и дочь не могла его поднять, она вызвала карету скорой помощи. Приехавшие сотрудники, со слов дочери, отказались изначально поднимать фронтовика, вели себя, с ее слов, без какого-либо должного отношения не просто к возрасту, но и к заслугам этого человека, не только участника Великой Отечественной войны, он был профессором, работал более полувека в нашем аграрном университете", - сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства в понедельник. По словам врио губернатора, семья фронтовика обращалась к высокопоставленному сотруднику станции скорой помощи, однако никаких слов поддержки в ответ не было. "Я прошу провести служебную проверку по данному факту, выяснить, какая бригада выезжала к Евгению Ивановичу, дальше… предложения о том, как эти люди понесут наказание, потому что подобного рода вещи у меня лично в голове не укладываются. Очевидно, что это еще один пример необходимости внимания к нашим фронтовикам и вообще к людям старшего возраста, изменить, ну, а чтобы никому не было повадно, за подобные случаи надо нести ответственность", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что будет ждать результатов проверки от врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.

https://ria.ru/20250207/voditel-1998061534.html

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курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, александр хинштейн, происшествия