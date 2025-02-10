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Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии - РИА Новости, 10.02.2025
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17:18 10.02.2025 (обновлено: 18:25 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/orban-1998462353.html
Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии
Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии - РИА Новости, 10.02.2025
Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии
Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:18:00+03:00
2025-02-10T18:25:00+03:00
в мире
сша
венгрия
россия
виктор орбан
дональд трамп
илон маск
агентство по международному развитию сша
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БУДАПЕШТ, 10 фев — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Facebook*. &quot;Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения Соединенных Штатов за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь идет об инструменте политического влияния&quot;, — написал он.Орбан при этом подчеркнул, что после обнародования информации о действиях USAID в Штатах разгорелся "огромный скандал".По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия". Так, агентство специально поддерживало только те темы, которые были связаны с левыми партиями, финансируя соответствующие СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации и гражданские организации. "Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", — подчеркнул премьер-министр. На прошлой неделе он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID. Как заявил Орбан, необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых агентством, а против тех, кто получает деньги из-за границы, стремясь повлиять на политику Будапешта, ввести санкции. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в стране в 2022-м, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что многомиллионные суммы уходят на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Глава нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Предприниматель заявил, что Трамп согласен прекратить деятельность USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.Сам Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил в среду, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу" для определения соответствия финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, facebook, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Facebook, Санкции в отношении России
Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии

Орбан: USAID финансировало подготовку переворотов, в том числе в Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 фев — РИА Новости. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Facebook*.
«

"Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения Соединенных Штатов за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь идет об инструменте политического влияния", — написал он.

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Орбан при этом подчеркнул, что после обнародования информации о действиях USAID в Штатах разгорелся "огромный скандал".
По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия".
Так, агентство специально поддерживало только те темы, которые были связаны с левыми партиями, финансируя соответствующие СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации и гражданские организации.
"Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", — подчеркнул премьер-министр.
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На прошлой неделе он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID. Как заявил Орбан, необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых агентством, а против тех, кто получает деньги из-за границы, стремясь повлиять на политику Будапешта, ввести санкции.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в стране в 2022-м, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что многомиллионные суммы уходят на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Предприниматель заявил, что Трамп согласен прекратить деятельность USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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Сам Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил в среду, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу" для определения соответствия финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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