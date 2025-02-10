https://ria.ru/20250210/oppozitsija-1998448011.html

Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой

Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой - РИА Новости, 10.02.2025

Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой

Оппозиция Румынии считает решение президента Клауса Йоханниса уйти в отставку своей победой, посколько ему мог грозить импичмент от парламента, заявил лидер... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:17:00+03:00

2025-02-10T16:17:00+03:00

2025-02-10T17:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиция Румынии считает решение президента Клауса Йоханниса уйти в отставку своей победой, посколько ему мог грозить импичмент от парламента, заявил лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства (выборы запланированы на 4 мая). Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля. "Это победа! Теперь пришло время для второго тура", — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*. Тем самым он дал понять, что оппозиция намерена добиться отмены решения КС и проведения второго тура выборов президента с Джеорджеску и Ласкони. Оппозиционер добавил в соцсети X, что считает Йоханниса "самым худшим президентом в истории Румынии". Он заявил, что парламент добился бы отставки президента, если бы тот не ушел сам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, румыния, россия, клаус йоханнис