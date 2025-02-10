Рейтинг@Mail.ru
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.02.2025 (обновлено: 17:04 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/oppozitsija-1998448011.html
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой - РИА Новости, 10.02.2025
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой
Оппозиция Румынии считает решение президента Клауса Йоханниса уйти в отставку своей победой, посколько ему мог грозить импичмент от парламента, заявил лидер... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:17:00+03:00
2025-02-10T17:04:00+03:00
в мире
румыния
россия
клаус йоханнис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиция Румынии считает решение президента Клауса Йоханниса уйти в отставку своей победой, посколько ему мог грозить импичмент от парламента, заявил лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства (выборы запланированы на 4 мая). Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля. "Это победа! Теперь пришло время для второго тура", — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*. Тем самым он дал понять, что оппозиция намерена добиться отмены решения КС и проведения второго тура выборов президента с Джеорджеску и Ласкони. Оппозиционер добавил в соцсети X, что считает Йоханниса "самым худшим президентом в истории Румынии". Он заявил, что парламент добился бы отставки президента, если бы тот не ушел сам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250202/koalitsija-1996900682.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:0:2598:1948_1920x0_80_0_0_89fd53fb5cc65372ff9d332449a9869a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Россия, Клаус Йоханнис
Румынская оппозиция назвала отставку Йоханниса своей победой

Лидер оппозиции Румынии Симион считает решение Йоханниса уйти в отставку победой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКлаус Йоханнис
Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиция Румынии считает решение президента Клауса Йоханниса уйти в отставку своей победой, посколько ему мог грозить импичмент от парламента, заявил лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион.
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства (выборы запланированы на 4 мая). Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля, вместо этого в понедельник Йоханнис заявил, что сам уйдет в отставку 12 февраля.
"Это победа! Теперь пришло время для второго тура", — написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*.
Тем самым он дал понять, что оппозиция намерена добиться отмены решения КС и проведения второго тура выборов президента с Джеорджеску и Ласкони.
Оппозиционер добавил в соцсети X, что считает Йоханниса "самым худшим президентом в истории Румынии". Он заявил, что парламент добился бы отставки президента, если бы тот не ушел сам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
На одной из улиц Бухареста - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Правящая коалиция Румынии утвердила единого кандидата на пост президента
2 февраля, 16:17
 
В миреРумынияРоссияКлаус Йоханнис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала