https://ria.ru/20250210/oon-1998456472.html

Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов

Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2025

Россия продолжит участие в Совете ООН по правам человека, заявил Гатилов

Россия продолжит участвовать в Совете ООН по правам человека (СПЧ) несмотря на то, что этот орган стал излишне политизированным, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:00:00+03:00

2025-02-10T17:00:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия продолжит участвовать в Совете ООН по правам человека (СПЧ) несмотря на то, что этот орган стал излишне политизированным, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Что касается Совета ООН по правам человека, то мы всегда говорили о том, что, к сожалению, этот орган стал излишне политизированным, несбалансированным и принимающим решения в угоду узкой группе государств, навязывая свои интересы. Поэтому с этой точки зрения мы всегда тоже критиковали и критикуем Совет ООН по правам человека. Но участвовать мы продолжим. И мы участвуем, мы являемся наблюдателями. То есть, в отличие от США или Израиля, мы ничего не предпримем. Мы в свое время уже предприняли действия, когда мы вышли из Совета и сказали, что мы переходим в статус наблюдателя", - сказал он.Гатилов добавил, что статус наблюдателя в СПЧ ООН дает России полное право участвовать в дискуссиях и в консультациях по соответствующим проектам резолюций, а также делать выступления."Единственное, что мы не имеем права, это голосовать по конкретным решениям и резолюциям. Мы имеем все остальные права и широко этим пользуемся", - подчеркнул постпред.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами.

https://ria.ru/20250208/vznos-1998179992.html

https://ria.ru/20250205/kosachev-1997440348.html

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в мире, россия, геннадий гатилов, сша, израиль, дональд трамп, оон