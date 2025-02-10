https://ria.ru/20250210/oganesyan-1998049373.html

Максим Оганесян: наши проекты помогают смотреть не под ноги, а на звезды

Максим Оганесян: наши проекты помогают смотреть не под ноги, а на звезды - РИА Новости, 10.02.2025

Максим Оганесян: наши проекты помогают смотреть не под ноги, а на звезды

В России существует множество детских развлекательных проектов, но большинство из них упускают из виду возможность художественного самовыражения и творческого... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:33:00+03:00

2025-02-10T12:33:00+03:00

2025-02-10T12:33:00+03:00

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В России существует множество детских развлекательных проектов, но большинство из них упускают из виду возможность художественного самовыражения и творческого потенциала. Они основываются на физической активности или нейропсихологических навыках, в то время как детям нужно давать возможность фантазировать. Креативный продюсер проектов "Министерство Магии" и "Визардия" Максим Оганесян поделился опытом создания бизнеса, где сбываются мечты и развивается воображение, в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Цехмистренко.– Максим Самвелович, что побудило вас обратиться к идее создания бизнеса, основанного на "магии"? Что послужило источником вдохновения при разработке сюжета и персонажей в проектах?– Если говорить про идею, то я попал в нужное время, в нужное место и с нужными людьми. Мы несколько лет продюсировали сценические иллюзионные шоу и в какой-то момент решили, что наш опыт и знания можно использовать в создании места, где собрано "все волшебство мира". Был придуман новый формат – симбиоз иллюзионного шоу, иммерсивного спектакля, музея и интерактивных мастер-классов с квестами. Сначала мы создали проект "Министерство магии", который расположен на Лубянке, в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых, а через три года инвесторы приняли решение создать его больший аналог – "Визардию".Если же говорить о вдохновении, то мы заметили, как взрослые часто "приземляют" детей, рационализируют их, говорят "не витай в облаках", "соберись", "смотри под ноги", "сосредоточься". Многие родители канонизируют точные науки, а ведь кто-то когда-то все это придумал. Эйнштейн говорил, что логика может привести из точки А в точку Б, а воображение приведет куда угодно! Основываясь на этом, мы создали место, где можно безопасно мечтать и вместо того, чтобы смотреть под ноги, смотреть на звезды. У нас даже есть предмет в нашей академии – "Прикладная воображистика".– Насколько, по вашему мнению, заполнена рыночная ниша детских образовательных и развлекательных проектов в России и в Москве, в частности?– На мой взгляд далеко не заполнена. Есть много хороших проектов, но так или иначе они связаны с физической активностью (например, парки развлечений) или развитием логики, конкретных прагматичных навыков (различные города профессий, инженерные мастер-классы и академические виды искусства – музыка и рисование). Однако, мы не знаем на рынке проектов, подобных нашему, которые ориентируются на мечту и воображение, развивают именно творческий потенциал, создают условия и поощряют способность фантазировать.– Чем сегодня можно привлечь и удержать внимание детей и подростков? Какой досуг, на ваш взгляд, сейчас может объединить разные поколения?– Не могу сказать, что это простой вопрос, который имеет однозначный ответ. Я верю, что детей можно увлечь, чем угодно, что взрослый делает искренне и с любовью. Прежде всего, нужно быть примером и выходить за рамки, особенно собственных страхов. Часто взрослые навязывают детям желаемое, основанное на собственных предостережениях, и дети это чувствуют. Но им необходимо общение, положительные эмоции и безопасность. Место, где они не будут бояться совершить ошибку, самовыражаться и развиваться.Это наш главный мотив, такие условия мы стремимся создать в нашем парке, и руководствуемся такими принципами при развитии вселенной.– Почему вы выбрали концепцию развлекательных парков без гаджетов и современных технологий?– Не то чтобы мы выбрали концепцию без гаджетов и современных технологий. Мы не против гаджетов и технологий в целом. С точки зрения реализации у нас очень технологичный парк. Но мы знаем, что предложить еще, у нас есть альтернатива, которая нравится детям. Мы открываем для них еще один дополнительный и удивительный инструмент, который поможет им смело фантазировать и идти к своим целям.– Как создавался "волшебный" мир проектов? Как разрабатывался дизайн и происходил отбор продуктов?– Мы начали с "Министерства Магии". Усадьба Салтыковых-Чертковых, где оно располагается, сама по себе волшебная. Говорят, там рождался метод Станиславского, по крайней мере, он сам там бывал и не раз. Мы создали проект из мечты нескольких человек, и его реализация была несложной, так как у нас была опытная команда, которая уже делала несколько крупных успешных проектов.Уверенность в успехе данного замысла дала качественная экспертиза в шоу, иллюзионных трюках, художественно-постановочных проектах, разработке контента и инженерии. В некоторых продуктах мы были уверены и знали, что точно работает, а некоторые гипотезы тестировали "в поле". Так, мы запустили пилотный проект, который заработал.Затем последовал этап масштабирования удачных практик, так появилась "Визардия". Однако "Визардия" все равно является новым и растущим живым организмом, потому что наша команда, как я уже говорил ранее, не знает аналогов подобных проектов. Мы пионеры, приходится пробовать и запускать новое. В этот раз мы ориентировались не на особняк, который сам по себе похож на министерство, а на измерения и маркетинговые исследования. Более 300 специалистов занимались строительством "Визардии", а свыше 60 профессиональных артистов вдохнули в проект жизнь и волшебство.– С какими основными сложностями пришлось столкнуться при открытии локаций?– Всегда, когда создаешь что-то новое, то непонятно как это будет работать на практике. Потому что идея в голове и ее реализация – разные вещи.При открытии "Министерства Магии" сложности заключались в том, что была пандемия, так как мы открылись в самый пик локдауна: дети ходили в масках, актеры тоже, были ограничения. Также были финансовые трудности, не работала наружная и перформанс реклама, потому что на неизвестных проектах с этим сложнее.В "Визардии" сложность заключалась в управлении командой. Не все выдерживали, так как трудно найти золотую середину, когда команда хочет одно, а акционеры видят это по-другому. Однако, сейчас все стабилизировалось.– Сейчас бизнесмены жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Существует ли у вас такая проблема?– Знаете, я не буду закрывать глаза на эту проблему, действительно такое есть и ощущается. Мы не МХТ имени А. П. Чехова, то есть актеры, которые у нас работают к чему-то стремятся, к получению хороших ролей в кино, к большей известности, к службе в престижных театрах и так далее. Мы понимаем, что для них это определенный этап в жизни, когда они с нами, но у них присутствует стремление к большему, и мы это поощряем. У нас у самих есть стремление создавать контент, потому что та вселенная, которая у нас, подразумевает развитие. Например, тиражирование парков развлечений, масштабирование, выход в другие "миры", возможно спектакли на сцене или кино. У нас своя вселенная, свои истории и персонажи. Если говорить об актерах, то у нас есть всегда такая нехватка, а что касается управляющего или линейного персонала, то у нас сформировалась слаженная команда, это очень дорогого стоит.– Планируется ли расширение проектов?– Конечно! В этом году мы запускаем сразу две большие стройки – в Москве и Краснодаре. В следующем году на очереди Казань, потом Красноярск и следом Калининград, а также Санкт-Петербург. Есть предложения по реализации парков в ОАЭ, Казахстане и Армении. Там есть определенные сложности, потому что нужно погрузиться в их культурный код. В мусульманских странах есть определенное отношение к словам "магия" и "волшебство", поэтому с ними надо позиционироваться, как "воображение" или "сказка". И делать упор не на развлекательные проекты, а на обучающие.Также мы уже издали первый комикс по нашей вселенной. Он про одного из наших персонажей – мальчика Максима, который для нас, как некий Питер Паркер, попавший в мир волшебства случайно. Планируем расширять это направление в дальнейшем. Кроме того, в обозримой перспективе планируем производить контент, думаем, что у нас получится делать кино, сериалы и мультфильмы. Команда к этому готова, на нашем рынке есть люди, которые это умеют.В заключении хотелось бы добавить, что мы создали большую оригинальную вселенную с множеством героев и историй. И мы хотим их рассказать и показать нашей любимой аудитории.

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

https://ria.ru/20241212/abi-1988899538.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, москва, развлечения, личный опыт