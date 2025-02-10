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Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ
Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 10.02.2025
Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ
Механизма обеспечения безопасности Армении, альтернативного Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в регионе нет, Москва рассчитывает, что в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:29:00+03:00
2025-02-10T04:29:00+03:00
2025-02-10T04:30:00+03:00
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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Механизма обеспечения безопасности Армении, альтернативного Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в регионе нет, Москва рассчитывает, что в Ереване это понимают, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. Так дипломат ответил на вопрос, какова вероятность того, что Ереван окончательно выйдет из ОДКБ, и какие последствия это может повлечь. "Профессия дипломата не предполагает гадания на кофейной гуще. По нашему убеждению, на данный момент в регионе нет альтернативного надежного механизма обеспечения безопасности и обороноспособности Армении. Рассчитываем, что в Ереване это хорошо понимают", - заявил Копыркин. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20250123/armenija-1995111254.html
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армения, россия, ереван, сергей копыркин, никол пашинян, одкб, михаил галузин
Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Никол Пашинян, ОДКБ, Михаил Галузин
Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ
Посол Копыркин: альтернативы ОДКБ в регионе для Армении в данный момент нет