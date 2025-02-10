https://ria.ru/20250210/odessa-1998485989.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 10.02.2025

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:58:00+03:00

2025-02-10T18:58:00+03:00

2025-02-10T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе был слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. В Одесской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998482013.html

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одесская область

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