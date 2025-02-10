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При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек - РИА Новости, 10.02.2025
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08:56 10.02.2025 (обновлено: 10:38 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/njagan-1998339930.html
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек - РИА Новости, 10.02.2025
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек
На месте пожара в многоквартирном доме в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен погибший, его личность устанавливается, в сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:56:00+03:00
2025-02-10T10:38:00+03:00
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На месте пожара в многоквартирном доме в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен погибший, его личность устанавливается, в сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Нягани, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Позже пожарные ликвидировали открытое горение. "На месте пожара продолжаются работы по разбору и проливке конструкций. Обнаружен один погибший, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Нягани в ХМАО погиб человек

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском АО
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском АО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Ханты-Мансийском АО
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На месте пожара в многоквартирном доме в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен погибший, его личность устанавливается, в сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Нягани, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.
"На месте пожара продолжаются работы по разбору и проливке конструкций. Обнаружен один погибший, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНяганьХанты-Мансийский автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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