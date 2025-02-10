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При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек - РИА Новости, 10.02.2025
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек
На месте пожара в многоквартирном доме в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен погибший, его личность устанавливается, в сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:56:00+03:00
2025-02-10T08:56:00+03:00
2025-02-10T10:38:00+03:00
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На месте пожара в многоквартирном доме в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен погибший, его личность устанавливается, в сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Нягани, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Позже пожарные ликвидировали открытое горение. "На месте пожара продолжаются работы по разбору и проливке конструкций. Обнаружен один погибший, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоквартирном доме в ХМАО погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Нягани в ХМАО погиб человек