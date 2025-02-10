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Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2025
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20:11 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998494910.html
Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом
Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом
Россия требует от стран Запада отказаться от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:11:00+03:00
2025-02-10T20:11:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия требует от стран Запада отказаться от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы требуем от западных стран прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Минуло практически четверть века с событий 11 сентября. Тогда международное сообщество оперативно сплотилось и смогло создать всеобъемлющую контртеррористическую архитектуру. Важно не похоронить тот фундамент, который был с таким трудом выстроен общими усилиями", – указал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Россия, отметил Небензя, твердо убеждена, что победу в борьбе с терроризмом можно одержать только сообща. "На словах с этим тезисом согласны все, однако на практике объединение усилий становится нетривиальной задачей. Проблема в нежелании и неготовности отдельных государств отказаться от политики двойных стандартов, использования террористов для достижения геополитических целей, включая свержение неугодных правительств, создание и поддержание в тлеющем состоянии очагов региональной нестабильности", – добавил он.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998489021.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336487.html
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в мире, россия, василий небензя, оон, запад, европа
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Запад, Европа
Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом

Небензя: Россия призывает Запад не быть избирательными в борьбе с терроризмом

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия требует от стран Запада отказаться от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы требуем от западных стран прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Минуло практически четверть века с событий 11 сентября. Тогда международное сообщество оперативно сплотилось и смогло создать всеобъемлющую контртеррористическую архитектуру. Важно не похоронить тот фундамент, который был с таким трудом выстроен общими усилиями", – указал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Киев бравирует совершением терактов, заявил Небензя
Вчера, 19:22
Россия, отметил Небензя, твердо убеждена, что победу в борьбе с терроризмом можно одержать только сообща.
"На словах с этим тезисом согласны все, однако на практике объединение усилий становится нетривиальной задачей. Проблема в нежелании и неготовности отдельных государств отказаться от политики двойных стандартов, использования террористов для достижения геополитических целей, включая свержение неугодных правительств, создание и поддержание в тлеющем состоянии очагов региональной нестабильности", – добавил он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя прокомментировал работу "Друзей мира" по Украине
Вчера, 07:56
 
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