https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998494910.html

Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом

Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом

Россия требует от стран Запада отказаться от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.02.2025

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия требует от стран Запада отказаться от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы требуем от западных стран прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Минуло практически четверть века с событий 11 сентября. Тогда международное сообщество оперативно сплотилось и смогло создать всеобъемлющую контртеррористическую архитектуру. Важно не похоронить тот фундамент, который был с таким трудом выстроен общими усилиями", – указал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Россия, отметил Небензя, твердо убеждена, что победу в борьбе с терроризмом можно одержать только сообща. "На словах с этим тезисом согласны все, однако на практике объединение усилий становится нетривиальной задачей. Проблема в нежелании и неготовности отдельных государств отказаться от политики двойных стандартов, использования террористов для достижения геополитических целей, включая свержение неугодных правительств, создание и поддержание в тлеющем состоянии очагов региональной нестабильности", – добавил он.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998489021.html

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