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Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 10.02.2025
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19:31 10.02.2025 (обновлено: 20:32 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998490053.html
Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН
Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 10.02.2025
Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН
Москва давно говорила, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, но это списывали на пропаганду России, заявил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:31:00+03:00
2025-02-10T20:32:00+03:00
москва
агентство по международному развитию сша
россия
василий небензя
в мире
оон
сша
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ООН, 10 фев — РИА Новости. Москва давно говорила, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, но это списывали на пропаганду России, заявил постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.&quot;У нас не вызывает никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой&quot;, — сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.Предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
https://ria.ru/20250210/orban-1998462353.html
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москва, агентство по международному развитию сша, россия, василий небензя, в мире, оон, сша, дональд трамп, илон маск, государственный департамент сша
Москва, Агентство по международному развитию США, Россия, Василий Небензя, В мире, ООН, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Государственный департамент США
Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН

Небензя: РФ заявляла, что USAID спонсирует радикалов, но это считали пропагандой

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 фев — РИА Новости. Москва давно говорила, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, но это списывали на пропаганду России, заявил постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
«

"У нас не вызывает никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой", — сказал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
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МоскваАгентство по международному развитию СШАРоссияВасилий НебензяВ миреООНСШАДональд ТрампИлон МаскГосударственный департамент США
 
 
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