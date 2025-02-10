Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН
Небензя: РФ заявляла, что USAID спонсирует радикалов, но это считали пропагандой
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 фев — РИА Новости. Москва давно говорила, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, но это списывали на пропаганду России, заявил постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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"У нас не вызывает никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой", — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
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