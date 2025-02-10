https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998489021.html

Киев бравирует совершением терактов, заявил Небензя

Киев бравирует совершением терактов, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025

Киев бравирует совершением терактов, заявил Небензя

Власти Киева "бравируют" совершением терактов и связями с международными террористическими организациями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:22:00+03:00

2025-02-10T19:22:00+03:00

2025-02-10T19:36:00+03:00

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ООН, 10 фев - РИА Новости. Власти Киева "бравируют" совершением терактов и связями с международными террористическими организациями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украинские власти бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими сетями", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Он также отметил, что Киев поставляет террористам дроны и оружие и украинские власти уже "прямо признались", что помогали связанным с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида"* боевикам, нападавшим на правительственные силы Мали."Украина раньше использовалась в качестве перевалочной базы для иностранных террористов-боевиков, а сейчас превратилась в логистический узел, откуда западное оружие, поставляемое киевскому режиму, расползается по всему миру", – добавил российский дипломат.*Запрещенная в России террористическая организация

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