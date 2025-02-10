https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998353414.html

Василий Небензя: мы за мир на Украине, а не перемирие

Василий Небензя: мы за мир на Украине, а не перемирие - РИА Новости, 10.02.2025

Василий Небензя: мы за мир на Украине, а не перемирие

Россия готова к диалогу с США, в том числе и по конфликту на Украине, но исключительно на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:00:00+03:00

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2025-02-10T14:56:00+03:00

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Россия готова к диалогу с США, в том числе и по конфликту на Украине, но исключительно на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о перспективах диалога с Вашингтоном, требованиях Москвы к легитимности киевской власти на возможных переговорах, позиции Москвы по "миротворцам" на Украине и в части планов США по покупке островов и переименованию заливов, а также о поддержке сирийского народа и планах российской миссии по празднованию 80-летия Великой Победы. Беседовал Алексей Алексеев.— Довелось ли вам уже лично познакомиться с новым постпредом США в ООН Стефаник? Готовы ли к взаимодействию с ней?— Новый американский постпред в Нью-Йорк пока не прибыла. Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения. Немногие знают, что Россия и США исторически являются соавторами резолюции СБ ООН по Силам по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Мы совместно вносим соответствующий проект, ведем по нему экспертную работу. Так было и в декабре прошлого года, когда продлялся мандат этих сил. Несмотря на турбулентность ситуации и расхождение позиций, предложенное Россией и США решение о продлении ооновского присутствия на Голанах было принято Советом единогласно.Мы также всегда последовательно выступаем за укрепление взаимодействия в рамках пятерки постоянных членов Совета Безопасности. Ведь это государства — основатели ООН, на них лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности. При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам пятерки полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии. Надо сказать, что такой диалог возобновился.Каких-либо завышенных ожиданий в отношении нового руководства местной миссии США у нас нет. У США что при республиканцах, что при демократах, к сожалению, всегда крайне политизированная дипломатия в ООН. Свои публичные выступления их представители чаще всего "затачивают" под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку. Это ярко проявилось, в частности, в декабре прошлого года, когда США при уходящих демократах были председателями в СБ ООН. Они напоследок постарались по максимуму "наследить", и им это удалось. Декабрьское председательство США вошло в историю ООН как одно из худших. Количество процедурных нарушений просто зашкаливало. Американцы, отрабатывая одиозные идеологические приоритеты Демократической партии, практически превратили зал СБ в какой-то балаган, приглашая буквально на каждое заседание "заряженных" активистов, которые вместо конструктивного вклада в дискуссию продвигали политические лозунги. Хочется надеяться, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН.— Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. В этой связи готова ли Россия к переговорам по украинскому кризису с новой американской администрацией? На каких условиях? Могут ли такие переговоры пройти на площадке ООН?— Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня". При этом надо понимать, что "для танго нужны двое" и только нашего желания мало. Многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий.ООН исторически задумывалась как площадка для разных контактов, мировая "точка сбора". Здесь представлены все члены мирового сообщества. Поэтому определенный переговорный потенциал у нее, наверное, есть. Но пока об этом говорить рано. На данный момент в контексте украинского конфликта ООН проявила себя не лучшим образом. Как вы знаете, в Генассамблее западный блок за последние пару лет продавил ряд антироссийских ангажированных решений, которые откровенно выходят за рамки ее мандата. Мы знаем, как западные делегации заставляют развивающиеся государства голосовать в выгодном для Запада ключе: в ход идут и запугивание, и шантаж, и выкручивание рук.Линия Секретариата и в целом ооновских структур по украинскому сюжету также вызывает массу нареканий, она сильно отступает от требований непредвзятости, предписанным в статье 100 Устава ООН, и очень часто идет в русле откровенных двойных стандартов, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке.Приведу наглядный пример: когда американцы созывали заседание СБ ООН по положению детей на Украине, глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел примчалась с крайне "заряженным" докладом. Когда же мы запросили заседание по положению детей в Газе, она отказалась в нем участвовать по видеосвязи под смехотворным предлогом разницы в часовых поясах. Также отказались участвовать остальные представители руководства фонда, опасаясь, что им за это "прилетит" от США. О какой непредвзятости тут можно говорить?— Изменилось ли в ООН настроение после выборов в США касательно кризиса на Украине после переизбрания Трампа? В какую сторону? Меняет ли свою позицию Секретариат ООН?— В Секретариате ООН, как известно, численно доминируют представители западных государств. Мы с этим боремся, но пока факт остается фактом. Поэтому вполне естественно, что они самым внимательным образом следят за внутриполитическими раскладами в Вашингтоне и пытаются понять, в какую сторону дует ветер, чтобы, как флюгер, вовремя подстроиться. Я бы не сказал, что речь идет о каких-то существенных подвижках, скорее об общей линии "не раздражать США".От импульсивных и деструктивных шагов администрации Байдена все порядком устали. Поэтому неудивительно, что с новой администрацией связывают какие-то новые надежды. А кто-то — опасения. Как это будет выглядеть на практике, пока говорить рано. И в Секретариате, по нашим впечатлениям, занимают выжидательную позицию, пока новая администрация определяется со своими приоритетами и в целом линией в отношении ООН. Ведь в свой первый срок Трамп ее, как известно, не жаловал.— Группа "Друзья мира", созданная по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием России и Украины и будет готова организовать для них мирный саммит. Готова ли РФ к такому саммиту, примет ли в нем участие?— Как неоднократно говорило руководство нашей страны, мы приветствуем любые искренние, добросовестные усилия по урегулированию кризиса. Это в полной мере относится к созданной по инициативе наших китайских и бразильских партнеров "Группе друзей мира на Украине". Рассматриваем деятельность группы как сигнал всему международному сообществу — и в первую очередь западным странам — о неприемлемости навязываемых ими однобоких, предвзятых подходов по украинскому кризису. Не сомневаемся, что такая позиция членов объединения продиктована осознанием того, что продвигаемые коллективным Западом ультимативные "формулы мира" учитывают исключительно его интересы. Мало того что все эти "копенгагены" и "бюргенштоки" откровенно игнорируют позицию России и ситуацию на земле, так они еще и нацелены на размывание роли стран мирового большинства в урегулировании или вовсе ее исключают.От переговоров мы никогда не отказывались, но при условии императивного учета первопричин кризиса. Напомню, что в представленном Китаем в 2023 году документе по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящем из 12 пунктов, также подчеркивалось, что необходимо разобраться в первопричинах кризиса и заняться ими. Равным образом в нем предлагалось созвать международную конференцию в надлежащее время с равноправным участием сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного урегулирования. По сути, речь идет о конференции или саммите на условиях, приемлемых для обеих сторон. Разумеется, такая позиция радикальным образом расходится с представлением одержимых нанесением России "стратегического поражения" западников относительно того, как должны выглядеть мирные переговоры. А они должны выглядеть по их версии, о чем заявлялось многократно, как предъявление нам ультиматума. Это тупиковый путь.— Раньше вы говорили, что режим Зеленского недоговороспособен. В случае переговоров об урегулировании конфликта на Украине с кем в Киеве Россия будет готова вести диалог?— Всегда подчеркивали свою готовность к диалогу со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях. Но есть вопрос: кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены? И с этой точки зрения важно напомнить о двух моментах, о чем недавно говорил президент России.Во-первых, еще в конце сентября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией. То есть до тех пор, пока этот документ не будет отменен, какие переговоры возможны? Во-вторых, полномочия нынешнего главы киевского режима истекли в мае прошлого года. Согласно Конституции Украины, полномочия президента не могут быть продлены даже в условиях военного положения, которое, как вы знаете, сейчас действует в стране. По истечении пятилетнего срока эти функции должны были быть переданы председателю Верховной рады или назначены новые выборы. Ни того ни другого сделано не было.Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия.— Как вы оцениваете заявления команды Трампа о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине? Почему, на ваш взгляд, администрация Байдена не смогла и не была готова к такому же?— Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало. Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги.Со своей стороны, напомню, что российские подходы хорошо известны. В принципиальном плане они были озвучены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в июне 2024 года. Для нас важно, чтобы речь шла исключительно о надежных и юридически обязывающих договоренностях. Они должны устранить первопричины конфликта, а именно отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан, проживающих на Украине, а также отфиксировать новые реалии на земле. При этом мы услышали заявления Дональда Трампа о том, что в период пребывания на посту Джо Байдена по Украине были совершены тяжелейшие ошибки. С этим сложно не согласиться. Упорное нежелание вникать в коренные причины кризиса и учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности послужили катализатором текущей ситуации. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, заинтересована ли администрация Трампа устранять допущенные промахи.— Как РФ оценивает идею отправки миротворцев на Украину в случае урегулирования конфликта? Приемлет ли Россия отправку таких военных из числа НАТО или стран ЕС?— С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил.— После смены власти в Сирии уже прошло несколько недель. Стал ли СБ ООН ближе за это время к исключению "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка террористов?— На волне смены власти в Дамаске в декабре 2024 года мы все слышали множество далекоидущих заявлений по Сирии, в первую очередь из западных столиц. Эйфория по поводу свержения Башара Асада, помноженная на многолетние мантры европейских и американских партнеров о том, что он, дескать, корень всех проблем в Сирии, породила иллюзии того, что по мановению волшебной палочки жизнь в стране резко улучшится. Вместе с тем стоящие перед страной вызовы в социально-экономической сфере и в области безопасности не только никуда не исчезли, но и обострились.Наши партнеры по СБ тоже в целом начинают это осознавать. Стране необходимо двигаться к инклюзивному политпроцессу, ведомому и руководимому самими сирийцами, на базе сохраняющих свою актуальность принципов резолюции СБ 2254. Долг международного сообщества — оказать необходимое содействие сирийцам на этом пути, на практике переподтвердить принципы уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии.— Контактируете ли вы с представителями Сирии в ООН после смены власти в стране? Если да, то можете ли раскрыть подробности переговоров? Обсуждалось ли будущее военных баз в стране?— После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска.Двадцать восьмого января сирийскую столицу посетила официальная российская межведомственная делегация во главе со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Делегацию принял глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. В беседе участвовали и члены временного правительства Сирии — министр иностранных дел Шибани, министр здравоохранения Шараа.Важно, что на переговорах был подтвержден настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения. Условлено о продолжении двусторонних контактов.Хотелось бы подчеркнуть, что дружба России с сирийским народом проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры. Мы готовы и впредь оказывать сирийцам необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны. Убеждены, что сирийский народ способен самостоятельно справиться со стоящими перед ним вызовами, без внешнего вмешательства. При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР.— Как Россия оценивает заявления США о планах взять под свой контроль Панамский канал, купить Гренландию и переименовать Мексиканский залив? Ведутся ли в СБ ООН кулуарные переговоры на эту тему? Поднимали ли Дания или Панама подобные темы при закрытых консультациях СБ?— Оценивать подобные заявления руководства США целесообразно американскому народу, а также правительствам и народам тех стран, которых эти заявления касаются. Как им на них реагировать — это тоже вопрос двусторонних отношений Вашингтона с его союзниками, которыми являются и Дания, и Панама.Тем не менее стоит отметить, что в контексте ооновской работы пикантность таким заявлениям придает заступление Панамы и Дании на пост непостоянных членов в Совете Безопасности в 2025-2026 годах. Никто из них пока эти вопросы в СБ не поднимал. Однако постпредство Панамы распространило письмо, в котором квалифицировала слова Трампа о намерении "вернуть" канал как нарушение закрепленного во второй статье Устава ООН принципа о неприменении силы или угрозы силой. Последуют ли дальнейшие действия, неясно.Датчане же вообще отмалчиваются, для них это явно крайне неудобный вопрос, ведь они пытаются на каждом углу клеймить "российский империализм", а по поводу американских заявлений им, видимо, велено держать рот на замке. Можно только им посочувствовать. Вот что значит — полная утрата суверенитета...— Как российское постпредство отметит годовщину Победы? Ожидаются ли праздничные мероприятия в ООН?— В этот раз отмечается не просто годовщина, а 80-летие Великой Победы. Она стала оплотом и причиной создания ООН. В течение всего 2025 года продолжим обращать внимание наших коллег по работе на ооновской площадке на то, какой ценой она далась нашим отцам и дедам. Сегодня это особенно важно, учитывая то, как рьяно западные страны стремятся переписать историю, принизив подвиг Красной армии в противостоянии гитлеровской Германии.Прискорбно, что попытки исказить исторические события практикуются и представителями всемирной организации: когда вместо советских освободителей Освенцима в новостных лентах ООН говорится об освобождении лагеря "союзническими войсками", когда намеренно забываются жертвы, понесенные Советским Союзом для сохранения европейскими странами своего суверенитета. Мы не умаляем вклада американских и британских войск в борьбу с коричневой чумой в Европе в то время, но пренебрегать сегодня в своих речах ролью красноармейцев, публиковать схожие с этим подходом материалы на ооновских новостных ресурсах — верх цинизма. Мы всегда этому противостояли. Будем делать это и впредь, особенно спустя 80 лет, когда очевидцев тех трагических событий становится все меньше. Как я уже неоднократно говорил, не было бы ООН, если бы не Победа 1945 года, которая унесла жизни более 26 миллионов граждан Советского Союза.Возвращаясь непосредственно к вопросу, по случаю 80-й годовщины мы запланировали целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Это и культурные, и памятные акции, и экспозиции о событиях времен Великой Отечественной войны, в том числе на территории всемирной организации. Одно из них мы уже провели в январе — это была фотовыставка в штаб-квартире ООН к 81-летию снятия блокады Ленинграда. На ней были представлены архивные материалы и документы, свидетельствующие о зверствах нацистов в отношении жителей города на Неве, которые в России классифицируются в качестве геноцида. С учетом пока еще идущего процесса согласования с Секретариатом ООН других мероприятий раскрывать все их детали было бы преждевременно. Но мы обязательно будем информировать о них заранее на телеграм-канале постпредства.Хотелось бы также отдельно упомянуть о нашей совместной с рядом стран (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) инициативе по подготовке к принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "80-я годовщина окончания Второй мировой войны". Призываем государства — члены всемирной организации поддержать ее (ожидается, что голосование пройдет в начале марта) и отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма.

https://ria.ru/20250209/oon-1998281748.html

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https://ria.ru/20241128/kitaj-1986165235.html

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https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, оон, юнисеф, нато, интервью