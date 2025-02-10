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Дружба России и сирийского народа проверена временем, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
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08:25 10.02.2025 (обновлено: 08:28 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998338092.html
Дружба России и сирийского народа проверена временем, заявил Небензя
Дружба России и сирийского народа проверена временем, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
Дружба России и сирийского народа проверена временем, заявил Небензя
Дружба России и сирийского народа проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры, Москва готова помочь народу САР в посткризисном восстановлении... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:25:00+03:00
2025-02-10T08:28:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Дружба России и сирийского народа проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры, Москва готова помочь народу САР в посткризисном восстановлении страны, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Хотелось бы подчеркнуть, что дружба России с сирийским народом проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры. Мы готовы и впредь оказывать сирийцам необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны", – сказал российский дипломат. РФ, отметил Небензя, убеждена, что сирийский народ способен самостоятельно справиться со стоящими перед ним вызовами, без внешнего вмешательства. "Убеждены, что сирийский народ способен самостоятельно справиться со стоящими перед ним вызовами, без внешнего вмешательства. При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР", – добавил он.
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в мире, россия, москва, василий небензя, оон, сар
В мире, Россия, Москва, Василий Небензя, ООН, САР
Дружба России и сирийского народа проверена временем, заявил Небензя

Небензя: Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Дружба России и сирийского народа проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры, Москва готова помочь народу САР в посткризисном восстановлении страны, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Хотелось бы подчеркнуть, что дружба России с сирийским народом проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры. Мы готовы и впредь оказывать сирийцам необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны", – сказал российский дипломат.
РФ, отметил Небензя, убеждена, что сирийский народ способен самостоятельно справиться со стоящими перед ним вызовами, без внешнего вмешательства.
"Убеждены, что сирийский народ способен самостоятельно справиться со стоящими перед ним вызовами, без внешнего вмешательства. При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР", – добавил он.
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