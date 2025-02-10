https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336487.html
Небензя прокомментировал работу "Друзей мира" по Украине
Небензя прокомментировал работу "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя прокомментировал работу "Друзей мира" по Украине
Россия рассматривает работу группы "Друзья мира", которая была создана по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, как сигнал Западу о... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:56:00+03:00
2025-02-10T07:56:00+03:00
2025-02-10T07:56:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия рассматривает работу группы "Друзья мира", которая была создана по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, как сигнал Западу о неприемлемости однобоких и предвзятых подходов по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Рассматриваем деятельность "Группы" как сигнал всему международному сообществу и, в первую очередь, западным странам, о неприемлемости навязываемых ими однобоких, предвзятых подходов по украинскому кризису. Не сомневаемся, что такая позиция членов объединения продиктована осознанием того, что продвигаемые "коллективным Западом" ультимативные "формулы мира" учитывают исключительно его интересы", – сказал Небензя. При этом он отметил, что конференции по Украине - "копенгагены" и "бюргенштоки" - откровенно игнорируют позицию России и ситуацию "на земле", как и нацелены на размывание роли стран мирового большинства в урегулировании кризиса или вовсе ее исключают. Небензя также напомнил о предложении КНР созвать международную конференцию в надлежащее время с равноправным участием сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного урегулирования (в рамках китайской инициативы по урегулированию кризиса, состоящей из 12 пунктов). "По сути, речь идет о конференции или саммите на условиях, приемлемых для обеих сторон. Разумеется, такая позиция радикальным образом расходится с представлением одержимых нанесением России "стратегического поражения" западников относительно того, как должны выглядеть мирные переговоры. А они должны выглядеть по их версии, о чем заявлялось многократно, как предъявление нам ультиматума. Это тупиковый путь", – сказал он.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html
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россия, китай, украина, василий небензя, оон
Россия, Китай, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал работу "Друзей мира" по Украине
Небензя: Россия рассматривает работу "Друзей мира" как сигнал Западу