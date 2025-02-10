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Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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07:32 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998335606.html
Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине
Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине
ООН проявила себя "не лучшим образом" в части конфликта на Украине, работа секретариата и структур организации по этому вопросу также вызывает массу нареканий,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:32:00+03:00
2025-02-10T07:32:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН проявила себя "не лучшим образом" в части конфликта на Украине, работа секретариата и структур организации по этому вопросу также вызывает массу нареканий, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "На данный момент в контексте украинского конфликта ООН проявила себя не лучшим образом. Как вы знаете, в Генассамблее западный блок за последние пару лет продавил ряд антироссийских ангажированных решений, которые откровенно выходят за рамки ее мандата. Мы знаем, как западные делегации заставляют развивающиеся государства голосовать в выгодном для Запада ключе: в ход идут и запугивание, и шантаж, и выкручивание рук", – сказал Небензя. Он отметил, что линия секретариата ООН и в целом ооновских структур по украинскому сюжету "также вызывает массу нареканий", сильно отступает от требований непредвзятости, предписанным в статье 100 Устава ООН, и очень часто идет в русле откровенных "двойных стандартов", особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В качестве примера Небензя привел отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить перед членами Совбеза с брифингом о гибели десятков тысяч детей в Газе (на запрошенном РФ заседании) – при том, что она же "примчалась" выступать на западное заседание по Украине с крайне "заряженным" докладом. Рассел, отметил постпред, сослалась на "смехотворный" предлог в виде разницы в часовых поясах, остальные представители руководства фонда также отказались участвовать в заседании, опасаясь, что им за это "прилетит" от США. "О какой непредвзятости тут можно говорить?" – задался вопросом Небензя. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998330721.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html
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украина, россия, ближний восток, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, юнисеф
Украина, Россия, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ЮНИСЕФ
Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине

Небензя: работа секретариата ООН по Украине вызывает массу нареканий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Небензя. Архивное фото. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН проявила себя "не лучшим образом" в части конфликта на Украине, работа секретариата и структур организации по этому вопросу также вызывает массу нареканий, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"На данный момент в контексте украинского конфликта ООН проявила себя не лучшим образом. Как вы знаете, в Генассамблее западный блок за последние пару лет продавил ряд антироссийских ангажированных решений, которые откровенно выходят за рамки ее мандата. Мы знаем, как западные делегации заставляют развивающиеся государства голосовать в выгодном для Запада ключе: в ход идут и запугивание, и шантаж, и выкручивание рук", – сказал Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя
05:22
Он отметил, что линия секретариата ООН и в целом ооновских структур по украинскому сюжету "также вызывает массу нареканий", сильно отступает от требований непредвзятости, предписанным в статье 100 Устава ООН, и очень часто идет в русле откровенных "двойных стандартов", особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
В качестве примера Небензя привел отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить перед членами Совбеза с брифингом о гибели десятков тысяч детей в Газе (на запрошенном РФ заседании) – при том, что она же "примчалась" выступать на западное заседание по Украине с крайне "заряженным" докладом.
Рассел, отметил постпред, сослалась на "смехотворный" предлог в виде разницы в часовых поясах, остальные представители руководства фонда также отказались участвовать в заседании, опасаясь, что им за это "прилетит" от США.
"О какой непредвзятости тут можно говорить?" – задался вопросом Небензя.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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07:02
 
УкраинаРоссияБлижний ВостокВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНЮНИСЕФ
 
 
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