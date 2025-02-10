https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998335606.html

Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине

Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя оценил работу секретариата ООН по Украине

ООН проявила себя "не лучшим образом" в части конфликта на Украине, работа секретариата и структур организации по этому вопросу также вызывает массу нареканий,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:32:00+03:00

2025-02-10T07:32:00+03:00

2025-02-10T07:32:00+03:00

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ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН проявила себя "не лучшим образом" в части конфликта на Украине, работа секретариата и структур организации по этому вопросу также вызывает массу нареканий, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "На данный момент в контексте украинского конфликта ООН проявила себя не лучшим образом. Как вы знаете, в Генассамблее западный блок за последние пару лет продавил ряд антироссийских ангажированных решений, которые откровенно выходят за рамки ее мандата. Мы знаем, как западные делегации заставляют развивающиеся государства голосовать в выгодном для Запада ключе: в ход идут и запугивание, и шантаж, и выкручивание рук", – сказал Небензя. Он отметил, что линия секретариата ООН и в целом ооновских структур по украинскому сюжету "также вызывает массу нареканий", сильно отступает от требований непредвзятости, предписанным в статье 100 Устава ООН, и очень часто идет в русле откровенных "двойных стандартов", особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В качестве примера Небензя привел отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить перед членами Совбеза с брифингом о гибели десятков тысяч детей в Газе (на запрошенном РФ заседании) – при том, что она же "примчалась" выступать на западное заседание по Украине с крайне "заряженным" докладом. Рассел, отметил постпред, сослалась на "смехотворный" предлог в виде разницы в часовых поясах, остальные представители руководства фонда также отказались участвовать в заседании, опасаясь, что им за это "прилетит" от США. "О какой непредвзятости тут можно говорить?" – задался вопросом Небензя. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998330721.html

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html

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украина, россия, ближний восток, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, юнисеф