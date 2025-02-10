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Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - РИА Новости, 10.02.2025
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07:02 10.02.2025 (обновлено: 08:07 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
Для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:02:00+03:00
2025-02-10T08:07:00+03:00
украина
россия
василий небензя
владимир путин
дмитрий песков
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для Москвы, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.&quot;С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие &quot;миротворцы&quot; не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил&quot;, — сказал дипломат.Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. При этом президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998331753.html
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украина, россия, василий небензя, владимир путин, дмитрий песков, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Небензя: "Миротворцы" без мандата ООН будут законной целью для ВС России

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для Москвы, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
«

"С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил", — сказал дипломат.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине, заявил Небензя
06:02
Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
При этом президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
03:05
 
УкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ПутинДмитрий ПесковООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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