https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html

Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН

Для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:02:00+03:00

2025-02-10T07:02:00+03:00

2025-02-10T08:07:00+03:00

украина

россия

василий небензя

владимир путин

дмитрий песков

оон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для Москвы, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя."С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил", — сказал дипломат.Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. При этом президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998331753.html

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украина, россия, василий небензя, владимир путин, дмитрий песков, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)