Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
Небензя: мирное соглашение возможно только с легитимной властью Украины
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов", заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.
Россия, отметил Небензя, всегда подчеркивала свою готовность к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Тем не менее, добавил он, в контексте украинского сюжета возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены.
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"Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия", – сказал Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Он напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать спикер Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.