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Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 10.02.2025 (обновлено: 03:10 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:05:00+03:00
2025-02-10T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
василий небензя
владимир зеленский
оон
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов", заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.Россия, отметил Небензя, всегда подчеркивала свою готовность к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Тем не менее, добавил он, в контексте украинского сюжета возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены. Так, напомнил постпред, Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией, а полномочия "главы киевского режима" и так истекли в мае прошлого года, и, согласно конституции Украины, не могут быть продлены."Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия", – сказал Небензя. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Он напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать спикер Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998302321.html
https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998257184.html
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россия, украина, киев, василий небензя, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Небензя: мирное соглашение возможно только с легитимной властью Украины

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов", заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.
Россия, отметил Небензя, всегда подчеркивала свою готовность к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Тем не менее, добавил он, в контексте украинского сюжета возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
Вчера, 20:56
Так, напомнил постпред, Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией, а полномочия "главы киевского режима" и так истекли в мае прошлого года, и, согласно конституции Украины, не могут быть продлены.
«
"Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия", – сказал Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Он напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать спикер Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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