https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html

Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:05:00+03:00

2025-02-10T03:05:00+03:00

2025-02-10T03:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов", заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.Россия, отметил Небензя, всегда подчеркивала свою готовность к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Тем не менее, добавил он, в контексте украинского сюжета возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены. Так, напомнил постпред, Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией, а полномочия "главы киевского режима" и так истекли в мае прошлого года, и, согласно конституции Украины, не могут быть продлены."Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия", – сказал Небензя. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Он напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать спикер Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998302321.html

https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998257184.html

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россия, украина, киев, василий небензя, владимир зеленский, оон