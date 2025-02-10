https://ria.ru/20250210/naemnik-1998370540.html

Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили

Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили - РИА Новости, 10.02.2025

Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили

Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:47:00+03:00

2025-02-10T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Альбертасу Глазаускасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Глазаускасу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2022 году Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника за вознаграждение в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих. Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.

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киев, россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия