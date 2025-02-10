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Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили - РИА Новости, 10.02.2025
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11:47 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/naemnik-1998370540.html
Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили
Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили - РИА Новости, 10.02.2025
Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили
Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:47:00+03:00
2025-02-10T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Альбертасу Глазаускасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Глазаускасу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2022 году Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника за вознаграждение в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих. Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
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киев, россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Киев, Россия, Литва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили

Наемник из Литвы, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Альбертасу Глазаускасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Приговором суда Глазаускасу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2022 году Глазаускас вступил в вооруженное формирование и участвовал в качестве наемника за вознаграждение в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена портретная экспертиза, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.
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