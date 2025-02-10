https://ria.ru/20250210/nabiullina-1998352660.html

Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ - РИА Новости, 10.02.2025

Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:17:00+03:00

2025-02-10T10:17:00+03:00

2025-02-10T10:17:00+03:00

экономика

россия

украина

москва

эльвира набиуллина

владимир путин

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье. Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов". После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

https://ria.ru/20250207/hjccbz-1997967086.html

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экономика, россия, украина, москва, эльвира набиуллина, владимир путин, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)