Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Колумнист Bloomebrg: экономика в России выросла благодаря Набиуллиной
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье.
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Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов".
После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.