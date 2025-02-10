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Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ - РИА Новости, 10.02.2025
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10:17 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nabiullina-1998352660.html
Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ - РИА Новости, 10.02.2025
Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:17:00+03:00
2025-02-10T10:17:00+03:00
экономика
россия
украина
москва
эльвира набиуллина
владимир путин
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье. Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов". После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
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экономика, россия, украина, москва, эльвира набиуллина, владимир путин, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Украина, Москва, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Колумнист Bloomebrg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист Bloomebrg: экономика в России выросла благодаря Набиуллиной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина - одна из лучших в мире руководителей ЦБ, во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада, такое мнение высказал колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, (российская - ред.) экономика выросла (в том числе - ред.)... благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка", - говорится в его статье.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России
2 февраля, 12:38
Автор также отметил удивившую многих "стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов".
После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
25 октября 2024, 13:06
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России
7 февраля, 14:13
 
ЭкономикаРоссияУкраинаМоскваЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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