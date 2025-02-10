https://ria.ru/20250210/msp-1998375439.html

Корпорация МСП: более 1,1 млн россиян стали пользователями платформы МСП.РФ

Корпорация МСП: более 1,1 млн россиян стали пользователями платформы МСП.РФ - РИА Новости, 10.02.2025

Корпорация МСП: более 1,1 млн россиян стали пользователями платформы МСП.РФ

Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ за три года стали более 1,1 миллиона россиян – предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:15:00+03:00

2025-02-10T12:15:00+03:00

2025-02-10T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ за три года стали более 1,1 миллиона россиян – предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое дело, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что платформа обеспечивает полную поддержку бизнеса – от обучения и разработки инвестпроекта до получения мер поддержки, привлечения финансирования и поиска заказчиков. В течение трех лет к сервисам МСП.РФ предприниматели обращались более 7 миллионов раз. В пресс-службе добавили, что платформа МСП.РФ предоставила малому и среднему бизнесу в 89 регионах России доступ к мерам государственной поддержки в онлайн-формате. Регионы получили специальный доступ для обработки заявок. А введенный цифровой профиль предпринимателя позволил сделать формат поддержки проактивной, сама платформа предлагает бизнесу подходящие именно для него программы и меры. За три года работы платформы МСП.РФ количество сервисов для предпринимателей выросло с 8 до более чем 30. Самые популярные – бизнес-обучение, получение региональных мер поддержки и бесплатная проверка контрагента. Самым востребованным финансовым сервисом стало получение микрофинансирования в государственных МФО, через который в 2024 году малый и средний бизнес получил более 18,1 млрд рублей. "О высоком интересе со стороны предпринимателей к МСП.РФ говорит ежедневный прирост в среднем 1,8 тысячи новых пользователей. В 2024 году число самозанятых на платформе увеличилось более чем в два раза, а юридических лиц и ИП – более чем на 40%. При этом мы видим изменения по отраслям. При сохранении лидерства торговли, за последний год на 30% выросло количество МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве, логистике, гостиничном бизнесе, сельском хозяйстве и здравоохранении. К 2030 году мы ожидаем рост количества пользователей платформы до 3 миллионов человек", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Почти четверть пользователей МСП.РФ из регионов с большим количеством предпринимателей и высоким уровнем цифровизации – Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Наибольшие темпы прироста пользователей зафиксированы в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан. В топ-5 регионов по числу заявок на региональные меры поддержки по итогам 2024 года входят Республика Татарстан, Москва, Новосибирская область, Республика Крым, Нижегородская область, уточнили в Корпорации МСП. Интерес к платформе со стороны мужчин (50,6%) и женщин (49,4%) сравнялся. По возрастным критериям, наибольшее количество пользователей – в возрасте около 40 лет. Кроме того, в 2024 году обеспечена интеграция МСП.РФ с Федеральным порталом предоставления мер финансовой поддержки Минфина России. Благодаря этому предпринимателям стала доступна информация о государственных финансовых мерах поддержки – субсидиях и грантах. Специальный виджет МСП.РФ с доступными мерами поддержки встроен в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуг.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия