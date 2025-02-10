https://ria.ru/20250210/moskva-1998365969.html

В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции

В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции - РИА Новости, 10.02.2025

В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции

Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:16:00+03:00

2025-02-10T11:16:00+03:00

2025-02-10T11:16:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере", - сказал он. Москва старается давать "исчерпывающие разъяснения" по мерам, которые принимаются российскими правоохранительными органами, указал Галузин. "Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев", - отметил дипломат. В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.

https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html

https://ria.ru/20241122/migratsiya-1985114673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, центральная азия, михаил галузин, вячеслав володин, госдума рф, в мире