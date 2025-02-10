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В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции - РИА Новости, 10.02.2025
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11:16 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/moskva-1998365969.html
В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции
В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции
Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:16:00+03:00
2025-02-10T11:16:00+03:00
москва
россия
центральная азия
михаил галузин
вячеслав володин
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере", - сказал он. Москва старается давать "исчерпывающие разъяснения" по мерам, которые принимаются российскими правоохранительными органами, указал Галузин. "Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев", - отметил дипломат. В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.
https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html
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москва, россия, центральная азия, михаил галузин, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Москва, Россия, Центральная Азия, Михаил Галузин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции

Галузин: Москва рассматривает все обращения из Центральной Азии в сфере миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере", - сказал он.
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Москва старается давать "исчерпывающие разъяснения" по мерам, которые принимаются российскими правоохранительными органами, указал Галузин.
"Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев", - отметил дипломат.
В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.
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