В МИД рассказали о работе с Центральной Азией по вопросам миграции
Галузин: Москва рассматривает все обращения из Центральной Азии в сфере миграции
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, дает разъяснения о принимаемых российскими правоохранительными органами мерах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере", - сказал он.
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"Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев", - отметил дипломат.
В феврале в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Думы. По его словам, необходим жесткий контроль в сфере миграции.
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