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Москвичи выберут начинку для масленичных блинов - РИА Новости, 10.02.2025
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10:55 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/moskva-1998361381.html
Москвичи выберут начинку для масленичных блинов
Москвичи выберут начинку для масленичных блинов - РИА Новости, 10.02.2025
Москвичи выберут начинку для масленичных блинов
Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выберут начинку для масленичных блинов, которые можно будет попробовать на гуляньях в рамках проекта "Зима в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:55:00+03:00
2025-02-10T10:55:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выберут начинку для масленичных блинов, которые можно будет попробовать на гуляньях в рамках проекта "Зима в Москве", всего представлено пять вариантов, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Совсем скоро столица будет встречать Масленицу. Основные гулянья развернутся на площадках проекта "Зима в Москве". Жители и гости столицы смогут угоститься блинами с разными начинками. В новом голосовании проекта "Активный гражданин" москвичи выберут, с чем лакомство сочетается лучше всего", - говорится в сообщении. Набравший большинство голосов продукт можно будет купить со скидкой 10% на 11 московских межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы. "Активным гражданам" предстоит определить самую вкусную добавку из пяти вариантов. Любители сытных и питательных блинчиков смогут выбрать начинки с ломтиками буженины, творогом или со сметаной. При желании к ним можно добавить свежую зелень и придать блюдам новые вкусовые оттенки", - добавляется в сообщении. В качестве топинга можно выбрать мед или составить оригинальное сочетание с любимыми фруктами, орехами и ягодами. Еще в качестве добавки предлагают сливочное масло.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичи выберут начинку для масленичных блинов

Жители Москвы в "Активном гражданине" выберут начинку для масленичных блинов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выберут начинку для масленичных блинов, которые можно будет попробовать на гуляньях в рамках проекта "Зима в Москве", всего представлено пять вариантов, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Совсем скоро столица будет встречать Масленицу. Основные гулянья развернутся на площадках проекта "Зима в Москве". Жители и гости столицы смогут угоститься блинами с разными начинками. В новом голосовании проекта "Активный гражданин" москвичи выберут, с чем лакомство сочетается лучше всего", - говорится в сообщении.
Набравший большинство голосов продукт можно будет купить со скидкой 10% на 11 московских межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы.
"Активным гражданам" предстоит определить самую вкусную добавку из пяти вариантов. Любители сытных и питательных блинчиков смогут выбрать начинки с ломтиками буженины, творогом или со сметаной. При желании к ним можно добавить свежую зелень и придать блюдам новые вкусовые оттенки", - добавляется в сообщении.
В качестве топинга можно выбрать мед или составить оригинальное сочетание с любимыми фруктами, орехами и ягодами. Еще в качестве добавки предлагают сливочное масло.
Блины на масленицу - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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