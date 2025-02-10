https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям"

В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям" - РИА Новости, 10.02.2025

В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям"

Акцию "Помощь нашим героям" запустят в Москве в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, к ней могут присоединиться все желающие в возрасте от... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:49:00+03:00

2025-02-10T09:49:00+03:00

2025-02-10T09:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Акцию "Помощь нашим героям" запустят в Москве в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, к ней могут присоединиться все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне молодежный проект "Город героев Москва" подготовил серию мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Одной из ключевых инициатив является акция "Помощь нашим героям", цель которой - поддержка ветеранов, проживающих в столице и Подмосковье", - говорится в сообщении. Отмечается, что одна из главных задач акции - обеспечить ветеранам поддержку в повседневной жизни. Волонтеры помогут им с уборкой в домах, доставят продукты и лекарства. Также активисты сопроводят героев войны на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, годовщинам Парада Победы и Курской битвы, а также другим значимым событиям. В дни воинской славы участники акции подготовят тематические выступления. "Кроме того, активисты создадут серию документальных фильмов о героях войны. В рамках съемок они пообщаются с ветеранами и зададут вопросы, интересующие молодежь. Проект уже представил несколько кинолент. Среди них "В гостях у героя", "Дети блокады Ленинграда" и "Подвиг московского народного ополчения", - добавляется в сообщении. Присоединиться к акции "Помощь нашим героям" могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

https://ria.ru/20250123/pobeda-1995193232.html

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общество, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне