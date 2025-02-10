https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html
Московские врачи успешно удалили пациентке редкую аденому
Московские врачи успешно удалили пациентке редкую аденому - РИА Новости, 10.02.2025
Московские врачи успешно удалили пациентке редкую аденому
Врачи больницы в Москве удалили аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом, это позволило избежать больших разрезов и шрамов,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:13:00+03:00
2025-02-10T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врачи больницы в Москве удалили аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом, это позволило избежать больших разрезов и шрамов, минимизировать хирургическую нагрузку и облегчить реабилитацию, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, пациентке городской клинической больницы имени Александра Ерамишанцева поставили диагноз "аденома паращитовидной железы", когда она обратилась к врачу с жалобами на потливость и сонливость, ноющую головную боль, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. У нее обнаружили редкий вид доброкачественной гормонально активной опухоли, вызывающей чрезмерное выделение паратиреоидного гормона. При его переизбытке кости теряют кальций и становятся хрупкими, развиваются мочекаменная и желчнокаменная болезнь. "В ГКБ имени Александра Ерамишанцева было принято решение проводить оперативное лечение, для выполнения хирургического вмешательства выбрали малоинвазивный трансоральный метод — с доступом через рот, без нарушения целостности кожных покровов в области шеи. Сначала был выполнен небольшой надрез на внутренней поверхности нижней губы. Затем специалисты установили троакары — специальные трубки для проведения лапароскопических операций. Это позволило завести хирургические инструменты в область щитовидной железы и удалить аденому", — отметила Ракова. Она уточнила, что операция длилась час, прошла успешно и без осложнений. Пациентка отметила общее улучшение состояния, у нее прошли слабость и недомогание. Ей предстоит реабилитация, тщательный контроль уровня жизненно важных микроэлементов в крови и амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.
https://ria.ru/20250127/moskva-1995632294.html
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общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
Московские врачи успешно удалили пациентке редкую аденому
В Москве врачи успешно удалили пациентке редкую аденому малотравматичным методом
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врачи больницы в Москве удалили аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом, это позволило избежать больших разрезов и шрамов, минимизировать хирургическую нагрузку и облегчить реабилитацию, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, пациентке городской клинической больницы имени Александра Ерамишанцева поставили диагноз "аденома паращитовидной железы", когда она обратилась к врачу с жалобами на потливость и сонливость, ноющую головную боль, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. У нее обнаружили редкий вид доброкачественной гормонально активной опухоли, вызывающей чрезмерное выделение паратиреоидного гормона. При его переизбытке кости теряют кальций и становятся хрупкими, развиваются мочекаменная и желчнокаменная болезнь.
"В ГКБ имени Александра Ерамишанцева было принято решение проводить оперативное лечение, для выполнения хирургического вмешательства выбрали малоинвазивный трансоральный метод — с доступом через рот, без нарушения целостности кожных покровов в области шеи. Сначала был выполнен небольшой надрез на внутренней поверхности нижней губы. Затем специалисты установили троакары — специальные трубки для проведения лапароскопических операций. Это позволило завести хирургические инструменты в область щитовидной железы и удалить аденому", — отметила Ракова
.
Она уточнила, что операция длилась час, прошла успешно и без осложнений. Пациентка отметила общее улучшение состояния, у нее прошли слабость и недомогание. Ей предстоит реабилитация, тщательный контроль уровня жизненно важных микроэлементов в крови и амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.