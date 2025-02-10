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Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025
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06:27 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/moskva-1998332692.html
Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД
Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025
Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД
Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:27:00+03:00
2025-02-10T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на просьбу отреагировать на звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров, высокопоставленный дипломат указал, что их "следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций". Он добавил, что "мы подходим к таким заявлениям реалистично". "Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии", - добавил замглавы МИД РФ. "Конкретные предложения такого характера пока не поступали",- сказал Галузин.
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в мире, россия, украина, москва, михаил галузин
В мире, Россия, Украина, Москва, Михаил Галузин
Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД

МИД: Москва не получала конкретных предложений по началу переговоров по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отвечая на просьбу отреагировать на звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров, высокопоставленный дипломат указал, что их "следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций". Он добавил, что "мы подходим к таким заявлениям реалистично".
"Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии", - добавил замглавы МИД РФ.
"Конкретные предложения такого характера пока не поступали",- сказал Галузин.
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