https://ria.ru/20250210/moskva-1998332692.html

Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД

Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2025

Москва не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД

Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:27:00+03:00

2025-02-10T06:27:00+03:00

2025-02-10T06:27:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на просьбу отреагировать на звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров, высокопоставленный дипломат указал, что их "следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций". Он добавил, что "мы подходим к таким заявлениям реалистично". "Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии", - добавил замглавы МИД РФ. "Конкретные предложения такого характера пока не поступали",- сказал Галузин.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998331753.html

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