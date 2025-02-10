https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998324689.html

СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством

СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством

Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T02:17:00+03:00

2025-02-10T02:17:00+03:00

2025-02-10T02:17:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

владимир путин

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ.Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил агентству, что в правительстве детально проанализировали самые распространенные схемы мошенничества и разработали соответствующие меры защиты граждан.Как сообщается, речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с гражданами, соответствующий список будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры можно будет только после подтверждения личности сотрудника через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Среди прочих мер приводится также обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов сотовых операторов отказаться от спам-рассылок и звонков.По словам представителя Минцифры, прорабатывается комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством, который планируется вынести на заседание комиссии правительства в ближайшее время. Ожидается, что эти меры будут внедрены в 2025-2026 годах, а рассмотреть пакет могут уже 10 февраля.Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и других недружественных стран со сроком исполнения до 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250206/pravitelstvo-1997765514.html

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

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россия, дмитрий григоренко, владимир путин, рбк (медиагруппа), общество