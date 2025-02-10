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СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 10.02.2025
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02:17 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998324689.html
СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством
СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством
Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ. РИА Новости, 10.02.2025
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россия
дмитрий григоренко
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ.Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил агентству, что в правительстве детально проанализировали самые распространенные схемы мошенничества и разработали соответствующие меры защиты граждан.Как сообщается, речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с гражданами, соответствующий список будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры можно будет только после подтверждения личности сотрудника через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Среди прочих мер приводится также обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов сотовых операторов отказаться от спам-рассылок и звонков.По словам представителя Минцифры, прорабатывается комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством, который планируется вынести на заседание комиссии правительства в ближайшее время. Ожидается, что эти меры будут внедрены в 2025-2026 годах, а рассмотреть пакет могут уже 10 февраля.Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и других недружественных стран со сроком исполнения до 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250206/pravitelstvo-1997765514.html
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россия, дмитрий григоренко, владимир путин, рбк (медиагруппа), общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Общество
СМИ: правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенничеством

РБК: кабмин внесет поправки в десятки законов для борьбы с кибермошенничеством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил агентству, что в правительстве детально проанализировали самые распространенные схемы мошенничества и разработали соответствующие меры защиты граждан.
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Как сообщается, речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с гражданами, соответствующий список будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры можно будет только после подтверждения личности сотрудника через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Среди прочих мер приводится также обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов сотовых операторов отказаться от спам-рассылок и звонков.
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По словам представителя Минцифры, прорабатывается комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством, который планируется вынести на заседание комиссии правительства в ближайшее время. Ожидается, что эти меры будут внедрены в 2025-2026 годах, а рассмотреть пакет могут уже 10 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и других недружественных стран со сроком исполнения до 1 июля 2025 года.
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