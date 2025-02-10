https://ria.ru/20250210/mosbirzha-1998423887.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - РИА Новости, 10.02.2025

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:42:00+03:00

2025-02-10T14:42:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 14:44 мск растет на 1,29%, до 3004,81 пункта — максимума с 26 июля прошлого года.Как отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, с учетом улучшения внешнего фона — в первую очередь роста нефтяных котировок — и устойчивых ожиданий геополитического позитива сегодня ожидаемо расширяется спрос на ключевые "фишки" и возобновляется повышательное движение индекса Мосбиржи.По мнению Алексея Антонова из компании "Алор брокер", причиной роста стали ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании по ключевой ставке в пятницу.При этом он добавил, что фирма оценивает вероятность выхода рынка из "боковика" до пятницы как небольшую. Но рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, так как вероятность позитивного для рынка исхода выше, подчеркнул эксперт.

https://realty.ria.ru/20250127/mosbirzha-1995778918.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика