https://ria.ru/20250210/mosbirzha-1998423887.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - РИА Новости, 10.02.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:42:00+03:00
2025-02-10T14:42:00+03:00
2025-02-10T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский рынок акций усиливает рост, основной фондовый индекс превысил 3000 пунктов впервые с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 14:44 мск растет на 1,29%, до 3004,81 пункта — максимума с 26 июля прошлого года.Как отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, с учетом улучшения внешнего фона — в первую очередь роста нефтяных котировок — и устойчивых ожиданий геополитического позитива сегодня ожидаемо расширяется спрос на ключевые "фишки" и возобновляется повышательное движение индекса Мосбиржи.По мнению Алексея Антонова из компании "Алор брокер", причиной роста стали ожидания геополитического урегулирования и мягкости Банка России на заседании по ключевой ставке в пятницу.При этом он добавил, что фирма оценивает вероятность выхода рынка из "боковика" до пятницы как небольшую. Но рисковым инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях, так как вероятность позитивного для рынка исхода выше, подчеркнул эксперт.
https://realty.ria.ru/20250127/mosbirzha-1995778918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 26 июля