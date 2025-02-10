https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html

Житель Мордовии убил жену и сжег ее тело в поле

Житель Мордовии убил жену и сжег ее тело в поле - РИА Новости, 10.02.2025

Житель Мордовии убил жену и сжег ее тело в поле

Житель Мордовии задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он сжег, а останки спрятал, сообщило МВД региона. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:38:00+03:00

2025-02-10T13:38:00+03:00

2025-02-10T13:38:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Житель Мордовии задержан по подозрению в убийстве супруги, тело которой он сжег, а останки спрятал, сообщило МВД региона. Вечером 4 февраля в полицию поступило сообщение жителя Саранска о розыске его 36-летней сестры, которая перестала выходить на связь. По словам мужчины, родственница проживала в Лямбирском районе вместе с мужем и четырьмя детьми. Сотрудниками полиции отрабатывались различные версии произошедшего, в том числе о причастности к преступлению мужа пропавшей женщины. "Установлено, что в ночь на 4 февраля между супругами произошел конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина убил женщину. После этого он на личном транспорте вывез тело погибшей в поле и сжег, а потом закопал останки в овраге. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении МВД Мордовии. В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html

https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html

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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)