Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса
Посол Озеров: Россию беспокоит возможный отказ Молдавии от нейтрального статуса
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Молдавия может отказаться от нейтрального статуса, судя по политике нынешнего молдавского руководства, - это беспокоит Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
"Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое (отказ от нейтрального статуса - ред.) может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток", - сказал Озеров.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.