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Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса - РИА Новости, 10.02.2025
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14:39 10.02.2025 (обновлено: 14:40 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998423343.html
Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса
Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса - РИА Новости, 10.02.2025
Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса
Молдавия может отказаться от нейтрального статуса, судя по политике нынешнего молдавского руководства, - это беспокоит Россию, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:39:00+03:00
2025-02-10T14:40:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Молдавия может отказаться от нейтрального статуса, судя по политике нынешнего молдавского руководства, - это беспокоит Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией. "Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое (отказ от нейтрального статуса - ред.) может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток", - сказал Озеров. Он отметил, что одной из причин сложившейся на Украине ситуации стали как раз попытки расширения НАТО на Восток. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998391506.html
https://ria.ru/20250210/pmr-1998340889.html
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в мире, молдавия, россия, румыния, олег озеров, майя санду, нато, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Олег Озеров, Майя Санду, НАТО, Кишинев
Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса

Посол Озеров: Россию беспокоит возможный отказ Молдавии от нейтрального статуса

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Молдавия может отказаться от нейтрального статуса, судя по политике нынешнего молдавского руководства, - это беспокоит Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
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"Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое (отказ от нейтрального статуса - ред.) может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток", - сказал Озеров.
Он отметил, что одной из причин сложившейся на Украине ситуации стали как раз попытки расширения НАТО на Восток.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР
Вчера, 09:10
 
В миреМолдавияРоссияРумынияОлег ОзеровМайя СандуНАТОКишинев
 
 
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