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Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров - РИА Новости, 10.02.2025
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13:21 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/moldaviya-1998391506.html
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров - РИА Новости, 10.02.2025
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
Россия рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии приведут к нормализации отношений с Кишиневом, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:21:00+03:00
2025-02-10T13:21:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
россия
александр стояногло
олег озеров
кишинев
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии приведут к нормализации отношений с Кишиневом, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Ближайшие должны состояться во второй половине 2025 года."Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе настанет день придется решать", - заявил Озеров.Посол напомнил о состоявшихся в Молдавии осенью прошлого года президентских выборах, по результату которых наибольшее число голосов внутри страны набрал именно кандидат, который выступал за сбалансированное развитие отношений и с европейскими странами, и с Россией. "Это трезвый взгляд, основанный на здравом смысле, основанный на истории наших отношений и возможностях, которые существуют. Поэтому мы смотрим на предстоящие парламентские выборы, конечно же, через призму перспектив нормализации российско-молдавских связей", - подчеркнул он.В Молдавии 3 ноября 2024 года прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив ее в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html
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в мире, молдавия, майя санду, россия, александр стояногло, олег озеров, кишинев
В мире, Молдавия, Майя Санду, Россия, Александр Стояногло, Олег Озеров, Кишинев
Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров

Озеров: Россия надееется, что выборы в Молдавии нормализуют отношения стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии приведут к нормализации отношений с Кишиневом, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Ближайшие должны состояться во второй половине 2025 года.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
4 февраля, 14:03
"Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе настанет день придется решать", - заявил Озеров.
Посол напомнил о состоявшихся в Молдавии осенью прошлого года президентских выборах, по результату которых наибольшее число голосов внутри страны набрал именно кандидат, который выступал за сбалансированное развитие отношений и с европейскими странами, и с Россией. "Это трезвый взгляд, основанный на здравом смысле, основанный на истории наших отношений и возможностях, которые существуют. Поэтому мы смотрим на предстоящие парламентские выборы, конечно же, через призму перспектив нормализации российско-молдавских связей", - подчеркнул он.
В Молдавии 3 ноября 2024 года прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив ее в фальсификации выборов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Запад готовит Молдавию к войне против России, заявили в Приднестровье
28 декабря 2024, 10:08
 
В миреМолдавияМайя СандуРоссияАлександр СтояноглоОлег ОзеровКишинев
 
 
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