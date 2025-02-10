Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров
Озеров: Россия надееется, что выборы в Молдавии нормализуют отношения стран
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии приведут к нормализации отношений с Кишиневом, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Ближайшие должны состояться во второй половине 2025 года.
"Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе настанет день придется решать", - заявил Озеров.
Посол напомнил о состоявшихся в Молдавии осенью прошлого года президентских выборах, по результату которых наибольшее число голосов внутри страны набрал именно кандидат, который выступал за сбалансированное развитие отношений и с европейскими странами, и с Россией. "Это трезвый взгляд, основанный на здравом смысле, основанный на истории наших отношений и возможностях, которые существуют. Поэтому мы смотрим на предстоящие парламентские выборы, конечно же, через призму перспектив нормализации российско-молдавских связей", - подчеркнул он.
В Молдавии 3 ноября 2024 года прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив ее в фальсификации выборов.
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