Молдавия импортирует через Румынию российский газ, пишут СМИ
Молдавия покупает на биржах и ввозит через Румынию российский газ
Запорный кран. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, пишет румынский экономический портал Profit.ro.
"В последние дни Молдавия импортирует рекордные объемы газа через Румынию —около 85 ГВт-ч, что составляет около трети текущего внутреннего производства румынских компаний — 256 ГВт-ч. Газ, импортируемый Молдавией через Румынию, вероятно, в основном представляет собой российский газ, который поступает в Румынию из Болгарии по "Турецкому потоку" и перепродается трейдерами государственной компании Energocom в Кишиневе на румынской и болгарской фондовых биржах", — говорится в статье.
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Газ для Молдавии в основном закупается на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей (BRM), где цена достигла самого высокого уровня за последние два года.
"Поставщики и компании в Румынии вынуждены прибегать к импорту, даже если у них есть запасы газа, после решения основного отечественного оператора хранилищ Depogaz "сократить суточную мощность отбора" до конца этой зимы. Весьма вероятно, что цены на внутреннем оптовом рынке, которые и так находятся на самом высоком уровне за последние два года, продолжат расти, тем более что Молдавия также обращается к спотовым рынкам Румынии для обеспечения себя газом", — отмечает портал.
С начала года Модавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.
Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.