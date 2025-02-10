https://ria.ru/20250210/moldavija-1998346352.html

Молдавия импортирует через Румынию российский газ, пишут СМИ

Молдавия импортирует через Румынию российский газ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025

Молдавия импортирует через Румынию российский газ, пишут СМИ

Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, пишет румынский экономический портал Profit.ro. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:52:00+03:00

2025-02-10T09:52:00+03:00

2025-02-10T15:09:00+03:00

экономика

молдавия

румыния

кишинев

газпром

турецкий поток

транзит газа через украину

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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, пишет румынский экономический портал Profit.ro. "В последние дни Молдавия импортирует рекордные объемы газа через Румынию —около 85 ГВт-ч, что составляет около трети текущего внутреннего производства румынских компаний — 256 ГВт-ч. Газ, импортируемый Молдавией через Румынию, вероятно, в основном представляет собой российский газ, который поступает в Румынию из Болгарии по "Турецкому потоку" и перепродается трейдерами государственной компании Energocom в Кишиневе на румынской и болгарской фондовых биржах", — говорится в статье. Газ для Молдавии в основном закупается на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей (BRM), где цена достигла самого высокого уровня за последние два года. "Поставщики и компании в Румынии вынуждены прибегать к импорту, даже если у них есть запасы газа, после решения основного отечественного оператора хранилищ Depogaz "сократить суточную мощность отбора" до конца этой зимы. Весьма вероятно, что цены на внутреннем оптовом рынке, которые и так находятся на самом высоком уровне за последние два года, продолжат расти, тем более что Молдавия также обращается к спотовым рынкам Румынии для обеспечения себя газом", — отмечает портал. С начала года Модавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля. Ситуация стабилизировалась после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на газ для Приднестровья, а государственный поставщик Energocom приступил к соответствующим закупкам на европейских биржах. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, в свою очередь, возобновила генерацию электроэнергии на газе.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998325281.html

молдавия

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, румыния, кишинев, газпром, турецкий поток, транзит газа через украину