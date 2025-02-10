Рейтинг@Mail.ru
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mjunhen-1998441271.html
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:50:00+03:00
2025-02-10T15:50:00+03:00
в мире
украина
сша
мюнхен
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген. "Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым", — заявил он в ходе речи, транслировавшейся на сайте правительственных пресс-конференций. "В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", - подчеркнул Хойсген. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер. 14-16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
https://ria.ru/20250205/kellog-1997512949.html
https://ria.ru/20241019/sholts-1978899682.html
украина
сша
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, мюнхен, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, g7, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Мюнхен, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, G7, Мюнхенская конференция по безопасности
На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине

Хойсген: в Мюнхене обсудят контуры плана урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген.
"Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым", — заявил он в ходе речи, транслировавшейся на сайте правительственных пресс-конференций.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Келлог обсудит на Мюнхенской конференции цели Трампа по Украине
5 февраля, 14:21
"В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", - подчеркнул Хойсген.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.
14-16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине
19 октября 2024, 17:10
 
В миреУкраинаСШАМюнхенКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийG7Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала