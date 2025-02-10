Рейтинг@Mail.ru
Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/miroshnik-1998336661.html
Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник
Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2025
Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник
Военные преступления Украины находятся под юридической "крышей" Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Киева, заявил РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:57:00+03:00
2025-02-10T07:57:00+03:00
россия
украина
селидово
родион мирошник
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военные преступления Украины находятся под юридической "крышей" Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Киева, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас с той стороны (конфликта на Украине - ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что, в частности, когда недавно с подачи России в Совете Безопасности ООН по "формуле Арриа" рассматривался вопрос о расстрелах в Селидово, реакция Запада была прогнозируема: "Мы не хотим в этом разбираться". "Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия с западной стороны, которая блокирует возможность любого международного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины", - добавил Мирошник. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
https://ria.ru/20250209/zhaloby-1998223740.html
https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html
россия
украина
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, селидово, родион мирошник, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Селидово, Родион Мирошник, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник

Мирошник: агрессия Украины находится под юридической крышей Запада

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военные преступления Украины находятся под юридической "крышей" Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Киева, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас с той стороны (конфликта на Украине - ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях", - сказал Мирошник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Посол Мирошник рассказал, как ВСУ скрывают преступления в Курской области
9 февраля, 09:25
Он подчеркнул, что, в частности, когда недавно с подачи России в Совете Безопасности ООН по "формуле Арриа" рассматривался вопрос о расстрелах в Селидово, реакция Запада была прогнозируема: "Мы не хотим в этом разбираться".
"Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия с западной стороны, которая блокирует возможность любого международного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины", - добавил Мирошник.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области
9 февраля, 07:37
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Украина блокирует контакты по жителям Курской области, заявил Мирошник
8 февраля, 06:43
 
РоссияУкраинаСелидовоРодион МирошникВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала