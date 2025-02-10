https://ria.ru/20250210/miroshnik-1998336661.html

Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник

Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.02.2025

Агрессия Украины находится под юридической "крышей" Запада, заявил Мирошник

Военные преступления Украины находятся под юридической "крышей" Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Киева, заявил РИА... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:57:00+03:00

2025-02-10T07:57:00+03:00

2025-02-10T07:57:00+03:00

россия

украина

селидово

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владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военные преступления Украины находятся под юридической "крышей" Запада и международных организаций, которые закрывают глаза на все злодеяния Киева, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас с той стороны (конфликта на Украине - ред.), которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. Верхушка этой вертикали находится в международных организациях", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что, в частности, когда недавно с подачи России в Совете Безопасности ООН по "формуле Арриа" рассматривался вопрос о расстрелах в Селидово, реакция Запада была прогнозируема: "Мы не хотим в этом разбираться". "Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия с западной стороны, которая блокирует возможность любого международного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины", - добавил Мирошник. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html

https://ria.ru/20250209/zhaloby-1998223740.html

https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html

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россия, украина, селидово, родион мирошник, владимир путин, оон, вооруженные силы украины